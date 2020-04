Darryl Dawkins établit un sommet en carrière contre les Bucks

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Après que les Nets du New Jersey aient renvoyé les 76ers de Philadelphie à la maison au début des éliminatoires de la NBA en 1984, ils ont dû affronter les Milwaukee Bucks en demi-finale de la Conférence Est.

Les Nets ont commencé leur série contre la tête de série no 2 de l’Est du pied droit, remportant le premier match de la série, 106-100, le 29 avril 1984.

Daryl Dawkins a marqué un sommet de 32 points lors d’un tir de 8 contre 17. Le grand homme a également effectué 18 lancers francs, faisant tomber un sommet en carrière de 16 dans la victoire.

Dawkins a également attrapé huit planches, deuxième de l’équipe devant Buck Williams, qui a terminé avec 17 rebonds et 15 points.

Michael Ray Richardson a bourré la feuille de statistiques: 14 points, huit passes décisives, six rebonds et quatre interceptions. Otis Birdsong a terminé deuxième pour les Nets en marquant (18 points) et en volant (trois). Albert King a lancé à 10 points du banc.

