Daryl Morey choisit les trois meilleurs matchs des Rockets de son mandat

Dans un Q&A sur Facebook avec les fans, le directeur général des Rockets, Daryl Morey, a offert un aperçu de ses jeux préférés pendant 14 ans à Houston.

Morey a rejoint les Rockets avant la saison 2006-07. Depuis lors, ils sont devenus l’une des franchises les plus gagnantes de la NBA, avec pas un seul record perdant pendant le long mandat de Morey.

Naturellement, cette série prolongée de victoires en basketball a conduit à de nombreux matchs mémorables, en particulier lors des séries éliminatoires. De la Q & A:

Question: Daryl, quels sont tes jeux préférés?

Morey: Match 5 à domicile contre Warriors en 2018, match des Lakers pour gagner 22 (en 2008), match 6 à Los Angeles contre Clippers (en 2015)

Les réponses de Morey peuvent être lues dans la section des commentaires ci-dessous le documentaire de l’équipe sur la séquence de victoires historiques des Rockets 2007-08, couronnée par la victoire n ° 22 contre le futur Temple de la renommée Kobe Bryant et l’éventuel champion de la Conférence de l’Ouest Los Angeles Lakers.

Il est difficile de contester les choix de Morey. Bien que le match de 2008 contre les Lakers ait eu lieu en saison régulière, il a terminé ce qui était alors la séquence de victoires n ° 2 de l’histoire de la NBA, et la plus longue en plus de 35 ans.

Pendant ce temps, les choix de 2015 et 2018 ont été des jalons majeurs des séries éliminatoires. Face à l’élimination dans le match 6 du deuxième tour au Staples Center, Josh Smith et Corey Brewer ont mené un retour épique contre les Clippers alors que les Rockets se sont redressés après un déficit de 19 points à la fin du troisième trimestre.

Cela a forcé un match 7 à Houston, que les Rockets ont remporté pour se qualifier pour la première finale de la Conférence de l’Ouest de la franchise en 18 ans.

En 2018, la victoire lors du match 5 contre les Warriors a placé les Rockets à une seule victoire de l’élimination de l’une des équipes les plus talentueuses de la ligue de tous les temps et de sa progression en finale de la NBA pour la première fois depuis le dernier championnat NBA de l’équipe dans la Saison 1994-95.

Les Rockets 2017-18, qui ont obtenu un meilleur record de franchise 65-17 au cours de la saison régulière, auraient ensuite été des favoris importants par rapport à Cleveland pour remporter la finale de la NBA 2018 – puisque les Cavaliers n’avaient que 50-32 ans et jouaient dans un Eastern plus faible. Conférence.

Malheureusement, les Rockets n’ont pas pu finir les Warriors pour y arriver, avec le futur Temple de la renommée Chris Paul incapable de revenir dans la série après avoir tiré ses ischio-jambiers dans la dernière minute de cette victoire du match 5.

Néanmoins, ce triomphe du match 5 était de loin le plus proche des Rockets au titre de la NBA en 14 ans à Morey à Houston, ce qui en fait une soirée mémorable pour l’architecte de l’équipe.

.