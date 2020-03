Daryl Morey critique les diffuseurs qui «détestent regarder» la NBA

Sans nommer de noms, le directeur général des Rockets de Houston, Daryl Morey, a clairement indiqué mardi qu’il considérait de nombreux télédiffuseurs comme faisant partie du problème en ce qui concerne l’intérêt plus large de la NBA.

Parlant mardi des premières choses de Fox Sports 1, Morey a été engagé par les hôtes dans une table ronde sur les changements potentiels dans les années à venir pour améliorer le produit de la ligue.

Après avoir initialement fait des suggestions telles que l’utilisation de la fin d’Elam pour les heures supplémentaires et ne pas permettre aux joueurs de commettre des fautes, Morey a ensuite expliqué pourquoi il considère le style de certains diffuseurs comme problématique pour la ligue.

Morey a déclaré:

En ce moment, si vous écoutez beaucoup de télédiffusions NBA, les annonceurs détestent regarder leur propre match. C’est fou. Vous serez à l’écoute et ils diront: “Eh bien, que se passe-t-il ici? Ils tirent trop de 3 points. De retour dans ma journée… »

Imaginez la NFL si Romo disait: «Oh, ce passage ne va pas fonctionner. Où est mon nuage de poussière? Où est-il? “Littéralement, c’est tout le jeu. Ce sont des matchs NBA en ce moment. «Où est mon cloud? Pourquoi ne brisons-nous pas cette balle là-dedans? »

Vous syntonisez n’importe quel jeu NBA, c’est ce que vous obtenez toute la nuit. Je pense que nous allons le réparer au fil du temps, mais en ce moment …

Morey a également critiqué les diffuseurs et les membres des médias qui minimisent l’importance de la saison régulière de la ligue.

L’autre chose qui se produit, vous êtes à l’écoute, et ils disent «Eh bien, pourquoi regardons-nous ce soir? Rien n’a d’importance avant les éliminatoires. Rien.’

Les gens me disent: «D’accord, je retourne au CSI.»

“Je pense que nous avons le meilleur jeu qui met en valeur nos meilleurs athlètes du monde, chaque soir”, a conclu Morey. “C’est presque comme une dissonance cognitive. Les gens se connectent et on leur dit comment ils ne devraient pas regarder et comment ce n’est pas un jeu amusant à regarder. C’est bizarre pour moi. La NFL ne laisserait jamais cela arriver, et je ne le comprends pas. “

