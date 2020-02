Daryl Morey dit que Tilman Fertitta «se fait mal battre»

Bien que les Rockets aient réduit le salaire de l’équipe dans le délai imparti, envoyant Clint Capela et d’autres pour Robert Covington, le directeur général de Houston, Daryl Morey, insiste sur le fait qu’il n’y avait pas de mandat de propriétaire pour réduire le salaire.

En fait, Morey suggère que le propriétaire Tilman Fertitta l’encourageait à ajouter à la masse salariale de l’équipe. Cela coïnciderait avec un rapport de CNBC publié plus tôt cette semaine, selon lequel Fertitta avait donné son feu vert à Morey pour améliorer la liste sans “aucune restriction financière”.

Dans une nouvelle interview après la date limite commerciale de jeudi avec Mark Medina de USA TODAY Sports, Morey a été interrogé sur l’importance des économies d’impôts sur le luxe dans son accord, puisque l’accord de Covington a fait passer Houston de légèrement au-dessus de la ligne d’imposition à près de 6 millions de dollars en dessous.

“Aucun,” répondit Morey. «J’étais content car cela nous a donné une fenêtre pour ajouter quelqu’un. Mais personne ne déplaçait de joueurs dans cette fenêtre, malheureusement, que nous pensions pouvoir nous aider. »

La «fenêtre pour ajouter quelqu’un» est intervenue après que le commerce à quatre voies impliquant Covington et Capela a été accepté mais non finalisé. À l’époque, les rapports indiquaient que les Rockets travaillaient pour étendre le commerce, avec la possibilité d’accepter un salaire aussi élevé que ~ 5,8 millions de dollars et de rester en dessous de la taxe, ou jusqu’à ~ 12 millions de dollars s’ils étaient prêts à payer la taxe.

Les Rockets n’ont finalement pas étendu le commerce du tout, avec Morey disant que leurs options souhaitées ne se sont pas concrétisées. Naturellement, certains se sont demandé si Fertitta avait demandé à Morey de limiter la masse salariale, car les Rockets avaient également évité de justesse l’impôt lors de chacune de ses deux premières saisons en tant que propriétaire.

Mais interrogé sur ce scénario par USA TODAY Sports, Morey a fortement repoussé la notion:

Non. En fait, je suis totalement franc. J’étais fortement encouragé à aller dans l’autre sens. …

La propriété est mal battue. Nous fonctionnons comme toutes les autres équipes de la NBA. Lorsque vous êtes un concurrent, vous êtes tout près de la ligne de la taxe de luxe. C’est ainsi que nous avons toujours fonctionné. C’est ainsi que nous fonctionnons depuis que je suis ici depuis 2006. Nous avons toujours une masse salariale énorme dans la ligue. Je sais que les gens aiment s’y concentrer. Mais c’est bizarre. Concentrez-vous sur l’équipe au sol.

Si les gens n’aiment pas ça, nous n’avons pas de gros homme ou n’aiment pas comment nous jouons, ça va. Mais jugez-nous de notre état. Jugez-nous de nos victoires et de nos pertes. Nous avons l’un des meilleurs records de la ligue depuis 10 à 14 ans et nous sommes un compétiteur permanent en séries éliminatoires. Nous avons eu une liste passionnante avec les meilleurs joueurs. J’en parlerais. Je ne comprends pas pourquoi les gens se concentrent sur les autres trucs.

Vendredi soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a semblé corroborer la version des événements de Morey en notant que les Rockets avaient tenté d’échanger pour le centre de Brooklyn DeAndre Jordan pendant la fenêtre d’expansion commerciale. La Jordanie fera près de 10 millions de dollars cette saison, ce qui aurait facilement poussé Houston à la taxe, mais les Nets ont refusé l’accord.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, le Jordan de 6 pieds 11 pouces affiche en moyenne 7,9 points (67,7% de tirs) et 9,6 rebonds en 20,9 minutes par match cette saison.

Seules quatre équipes de la NBA devraient dépenser pour la taxe de luxe cette saison, et seules deux de ces équipes (Miami, Oklahoma City) sont en mesure de participer aux éliminatoires de 2020. Donc, les Rockets ne sont certainement pas seuls, en ce qui concerne les prétendus prétendants au titre qui ont évité de justesse la taxe

Il pourrait y avoir un avantage potentiel dans les semaines à venir à être inférieur à la ligne d’imposition d’un montant considérable. Après la date limite des accords, Houston a maintenant deux places ouvertes pour potentiellement signer des anciens combattants qui sont rachetés de leurs contrats. Contrairement à la plupart des équipes, ils ont également une portion au prorata de leur exception de niveau intermédiaire (MLE) 2019-2020 disponible pour utilisation.

Le fait d’être près de 6 millions de dollars de la taxe pourrait faciliter la signature de plusieurs joueurs de rachat par Morey et / ou l’utilisation de l’argent restant du MLE pour donner aux Rockets une longueur d’avance dans le processus d’enchères, le cas échéant.

Le marché du rachat prendra probablement quelques jours de plus pour prendre pleinement forme autour de la ligue, avec des équipes, des joueurs et des agents négociant sur des conditions financières précises. La date limite pour qu’un joueur soit racheté et qu’il soit toujours éligible pour les éliminatoires avec une nouvelle équipe est le 1er mars.

La pause All-Star de la NBA commence la semaine prochaine, ce qui pourrait être le point idéal dans le calendrier des négociations et pour intégrer plus facilement tout nouveau joueur dans la pratique – car il n’y aura pas de matchs.

S’il n’y a vraiment pas de contraintes financières, comme l’ont dit Morey et Fertitta, il semble y avoir de très bonnes chances que les Rockets ajoutent au moins un joueur de plus dans un avenir proche.

.