Daryl Morey dit qu’il se prépare à une agence sans intersaison, aux métiers

En prévision d’une transition très rapide de la saison 2019-2020 de la NBA à l’intersaison, le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, a déclaré qu’il utilisait ses temps d’arrêt pendant le hiatus en cours contre les coronavirus (COVID-19) de la ligue pour faire des plans pour une libre agence et des échanges potentiels plus tard. année.

Morey a fait ses commentaires dans le cadre d’une conversation enregistrée avec le diffuseur play-by-play Craig Ackerman et l’entraîneur-chef Mike D’Antoni.

Morey, qui reste optimiste que la saison 2019-20 sera finalement reprise et terminée, a déclaré dans la nouvelle interview:

Lorsque nous redémarrons, nous pensons que ce sera rapide. Il n’y aura pas de pause normale entre la saison et l’intersaison. Nous devons donc faire toute notre préparation d’agence gratuite, préparation commerciale potentielle. Le brouillon, nous ne savons pas quand ce sera. Ça va probablement être juste après la saison que nous avons, quand elle se terminera. Donc, quand nous redémarrerons, ça va être accéléré. Nous avons donc besoin de toute la planification faite à l’avance.

Le calendrier de l’intersaison 2020 n’est pas encore connu, car le calendrier habituel du repêchage de la NBA fin juin et l’ouverture de l’agence libre le 30 juin seront probablement repoussés si la ligue n’a pas encore terminé sa saison 2019-2020 d’ici là. (sauf si elle est carrément annulée).

Dans des commentaires le mois dernier, Morey a déclaré que Houston espérait “ajouter un joueur important” cette intersaison. Il a noté que l’équipe pourrait utiliser sa pleine exception de niveau intermédiaire (MLE) après le récent échange de Clint Capela pour Robert Covington, qui sera payé environ 5 millions de dollars de moins que Capela l’année prochaine.

Morey n’a pas précisé s’il faisait référence au MLE contribuable ou non-contribuable (définitions ici). Ses commentaires complets:

Notre échéance nous a vraiment bien installés. Non seulement nous avons cherché à améliorer la structure de nos principaux joueurs, à ce qu’ils s’intègrent mieux, mais cela nous a également permis d’être plus flexibles à l’avenir pour ajouter des joueurs que nous pensons globalement lorsque nous répartissons nos dépenses de joueurs. Nous étions surpondérés au cinquième rang. Cela ouvre la possibilité de dépenser à d’autres endroits.

Le plus grand MLE (non-contribuable) – qui, s’il est utilisé, plafonne une équipe au niveau du tablier de la taxe de luxe de la NBA – a permis aux équipes d’offrir des contrats à partir de 9,3 millions de dollars la dernière intersaison. À ce stade, les différents niveaux de nouveaux contrats pour l’année de la ligue 2020-21 doivent encore être établis.

Sur la base de ce que nous savons maintenant, cependant, l’écart entre les contrats de Capela et Covington pourrait rendre plus faisable pour les Rockets d’utiliser le plus grand MLE, de remplir leur liste et de rester en dessous du niveau du tablier.

Il convient de noter que si la NBA ne peut pas reprendre sa saison 2019-2020 après le hiatus actuel du COVID-19, cela réduirait considérablement les revenus du basket-ball de la ligue pour cette année. À son tour, cela pourrait abaisser les seuils de salaire de l’équipe NBA pour la saison 2020-21.

Dans un tel scénario, les Rockets pourraient être plus proches des niveaux de taxe de luxe et de tablier que prévu actuellement, ce qui pourrait compliquer leur capacité à utiliser le MLE non-contribuable.

Mais pour le moment, le Morey et les Rockets semblent optimistes quant à la possibilité de sauver la saison 2019-2020, et cela – avec le commerce de Covington – pourrait également renforcer leur capacité à faire un ajout plus important pendant la saison morte. En tant que tel, Morey utilise son temps d’arrêt actuel pour se préparer à cette possibilité.

