Daryl Morey sur les plus petites fusées: Opposer aux gros & # 039; n’a personne à garder & # 039;

Les Houston Rockets ont fait une belle déclaration lors du premier match de leur nouvelle ère du petit ballon, gagnant à deux chiffres à Los Angeles.

Les Rockets en visite (33-18), qui ont maintenant remporté sept de leurs neuf derniers matchs, ont devancé les Lakers les mieux classés par une marge de 16-3 sur les quatre dernières minutes et plus de la victoire de 121-111 jeudi (score de la boîte).

Même contre la longueur extrême de LeBron James, Anthony Davis et les Lakers, Houston a prospéré avec une formation de clôture de 6 pieds 5 pouces PJ Tucker et de 6 pieds 7 pouces Robert Covington en première ligne, flanqué des gardes James Harden, Russell Westbrook et Eric Gordon.

Les Rockets ont effectué 19 tirs sur 42 (45,2%) à partir d’une plage de 3 points en équipe, avec de nombreux grands ouvert grâce à l’espacement supplémentaire au sol d’avoir des tireurs aux cinq positions. Cet espacement a également donné plus de voies de circulation à Westbrook, qui a terminé avec un sommet de 41 points en 60,7% de tirs.

Pendant ce temps, la nouvelle polyvalence et la permutabilité de Houston en défense ont aidé à limiter les Lakers à 9 sur 31 (29,0%) de tir sur 3 points – conduisant à un bord de 30 points depuis l’arrière de l’arc.

Cela s’est avéré être trop de points pour les Lakers à surmonter, même compte tenu de leur avantage dans le marquage de la peinture. Cela devient quelque peu attendu, puisque les Rockets ont une fiche de 5-0 au cours des 11 derniers jours avec Tucker au centre, avec des victoires sur trois équipes éliminatoires en Utah, Dallas et les Lakers.

Avant les Rockets & # 039; séquence de victoires de 4 matchs avec smallball en cours, ils ont généré 19,7 tirs en 3P grand ouvert par match.

Depuis la suppression du centre traditionnel et l’ouverture de la cour, ils ont généré 27,0 plans 3P grand ouvert, convertissant 39,8% d’entre eux.

119,8 note offensive.

Selon GM Daryl Morey, c’était une grande partie de l’idée lorsque les Rockets ont troqué le centre traditionnel Clint Capela pour un défenseur plus polyvalent (bien que plus petit) et un tireur supérieur à Covington.

Dans une nouvelle interview de Los Angeles avec Mark Medina de USA TODAY Sports, Morey a déclaré à propos du nouveau look des Rockets:

Autant que les gens veulent dire: “Comment allez-vous gérer ce gars ou ce grand gars?” Je dis que l’autre entraîneur a encore plus peur assis là à se demander comment diable vont-ils jouer leur grand gars, qui n’a personne à qui garde.

Q&A avec le directeur général des Rockets Daryl Morey sur le commerce Capela-Covington, abandonnant la taille pour un autre défenseur de tir / aile et comment son équipe s’inscrit dans le mélange. Morey “Nous nous sentons très à l’aise que nous pouvons battre les Lakers” Et Morey a déclaré qu’avant la victoire d’hier soir https://t.co/jhx4HPJ7Sk

À ce stade, c’est exactement ce qui s’est passé contre les Lakers. Lorsque Los Angeles a gagné à Houston le 18 janvier, les Lakers ont cumulé 18 rebonds et six blocs en 43 minutes des centres JaVale McGee et Dwight Howard. Ces gros hommes ont pu rester par terre, en partie parce que les Rockets ont contré avec Capela et Tyson Chandler.

Une autre chose intéressante à propos de la nuit dernière:

JaVale McGee (16) et Dwight Howard (4) ont joué 20 minutes combinées avec seulement 6 rebonds et 1 bloc. Lorsque les Lakers ont gagné à Houston, ils avaient 43 minutes, 18 rebonds et 6 blocs.

Vogel pensait qu’il devait réduire sa taille pour correspondre

En revanche, dans le match de jeudi, McGee et Howard ont joué à peine plus de 20 minutes, avec seulement six rebonds et un bloc combinés. Contrairement à la sagesse conventionnelle, ce sont les plus grands Lakers qui ont apparemment senti qu’ils devaient s’adapter pour correspondre aux plus petits Rockets.

À propos de la nouvelle approche de Houston en attaque, Morey a déclaré:

Vous êtes en quelque sorte foutu en nous gardant. Si vous coupez la pénétration, nous allons prendre beaucoup de 3. Vous essayez d’enlever les 3 pointeurs, nous allons en avoir beaucoup sur la jante.

En ce qui concerne la défense, Morey a déclaré que les Rockets se concentrent davantage sur la défense du périmètre que sur la protection traditionnelle des jantes.

Avec la défense, nous pensons que vous devez commencer au périmètre et être solide là-bas. Malheureusement, la protection de la jante est vraiment difficile ces jours-ci avec les règles qu’elles sont si un gars descend. C’est très difficile même si le centre est de retour pour gérer ça. Vous devez couper la pénétration au début avec un périmètre solide, puis obtenir le rebond et sortir et partir.

C’est pourquoi vous échangez contre Robert Covington.

Il est en mesure de contester le passage à 3 points et de continuer à aider au post-up. Bloque Anthony Davis. Nous remercions également P.J. Tucker de le forcer à disparaître du bord. #Rockets pic.twitter.com/FIouENBZKV

Pour Morey, Covington convient parfaitement à ces deux objectifs.

L’ajout d’un Covington, où nous pouvons renforcer notre défense du périmètre et également être un tireur de premier ordre, est une énorme partie de notre capacité à jouer de cette façon.

Dans ses débuts sensationnels, Covington a marqué 14 points sur un tir de 4 sur 7 (57,1%) à partir de la plage de 3 points, dont deux poignards tardifs.

Nouvelle acquisition Robert Covington enterre deux triples d’embrayage tard dans la victoire sur route @HoustonRockets! #OneMission pic.twitter.com/lGU4eqSELs

Dans l’interview, qui a été réalisée avant le match de jeudi, Morey a déclaré qu’il pensait que les Lakers (38-12) méritaient actuellement les favoris de la Conférence de l’Ouest, sur la base de leur record audacieux.

Mais Morey a également noté que les Rockets étaient confiants de pouvoir les battre, comme ils l’ont finalement fait plus tard dans la soirée.

Les Lakers méritent d’être appelés les favoris. Ils jouent mieux que quiconque à ce point. Ils jouent au basket-ball incroyable aux deux extrémités. Ils sont donc les favoris. Nous sommes dans un groupe avec les Clippers, l’Utah et Denver et les autres meilleurs prétendants de l’Ouest pour nous battre avec eux. Mais nous nous sentons très à l’aise pour battre les Lakers.

L’interview complète avec Morey, qui comprend également un aperçu de la stratégie de Houston en ce qui concerne les cibles potentielles de rachat et les considérations fiscales de luxe, peut être lue sur USA TODAY Sports.

