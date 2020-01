Davante Adams peut être le héros des séries éliminatoires des Packers quand Aaron Rodgers n’est pas

Aaron Rodgers a été un bon quart-arrière lors de sa confrontation avec les Seahawks. Il n’était pas le dévastateur Aaron Rodgers qui peut vous frapper d’un coup d’épingle sur le seul pied carré ouvert sur la touche où son extrémité serrée attend ou gratter la lune avec une balle profonde qui change la donne. Au lieu de cela, il s’est contenté de faire les lancers faciles et évidents autorisés par le secondaire de Seattle, et de monter son meilleur écarteur à de gros gains.

Dimanche, «bon» était assez bon pour envoyer les Seahawks et passer au NFC Championship Game.

Rodgers n’avait pas besoin d’être surhumain un jour où il pouvait compter sur Davante Adams pour lever l’offensive des Packers. Green Bay a gagné 28-23 sur le dos d’un plan de match simple qui a demandé au double MVP d’effectuer des lancers cadrés de la poche. Bien que les Seahawks aient menacé de boucler le match 28-10, la philosophie «faire juste assez» de Green Bay a fonctionné.

Cela aurait été une tournure des événements surprenante pour, disons, les Packers 2015 ou 2016, mais la version 2019 est conçue pour prospérer même lorsque Rodgers ne tire pas de grands jeux de l’éther. Nous en avons vu un parfait exemple au Lambeau Field dimanche soir.

L’incapacité de Seattle à contenir Davante Adams a facilité les choses pour Rodgers

Les Seahawks étaient mal équipés pour gérer Adams à n’importe quelle phase du jeu de passes, grâce à une planification intelligente de l’entraîneur de Green Bay, Matt LaFleur. Cela a sérieusement élagué l’arbre de décision de Rodgers. Le premier choix du quart-arrière vétéran était souvent le meilleur.

Adams a monté ce plan de match à huit prises (sur 11 cibles) pour 160 verges et une paire de touchés contre un secondaire tremblant qui a eu du mal à suivre même ses routes les moins réussies. Ces huit captures ont abouti à des premiers essais ou à des scores.

Davante Adams a eu plus de 3 yards de séparation sur 7 de ses 8 cibles ce soir (88%).

– Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 13 janvier 2020

L’attaque de LaFleur a déplacé Adams à travers les formations en utilisant à la fois un mouvement de pré-rupture et des traînées précoces derrière ou à travers la ligne de mêlée. Les configurations imprévisibles de Green Bay ont forcé les arrières défensifs des Seahawks à prendre à tour de rôle des changements contre l’arme aérienne de leur adversaire. Adams n’a pas été enchaîné au corner le plus efficace de Seattle, Shaquill Griffin (qui a maintenu les QB adverses à 6,7 yards par cible en couverture). Au lieu de cela, il a pu affronter des joueurs comme Tre Flowers (7.8), qui a été brûlé deux fois pour des touchés de 20 mètres ou plus.

Motion a également mis Adams en position de commencer ses itinéraires près de ses plaqués offensifs dans la fente, forçant les sécurités Seahawks à devoir rendre compte de lui avec peu de succès. Bradley McDougald, en particulier, a eu du mal à combler l’écart avec Adams lorsqu’il a été chargé de repérer l’élargisseur près de la ligne de mêlée. Rodgers a profité de cette non-concordance pour un gain facile de 15 verges au début d’un entraînement de marque au deuxième trimestre.

voici comment Matt LaFleur continue d’ouvrir Davante Adams. un mouvement pré-snap et une action de jeu difficiles gèlent la sécurité de la mer McDougald juste assez longtemps pour Adams, fuyant CB Tre Flowers, pour créer un espace pour un gain facile de 15 mètres pic.twitter.com/B3RvFQqVyD

– Christian D’Andrea (@TrainIsland) 13 janvier 2020

Au cours de la première mi-temps, Adams a réussi neuf passes. Personne d’autre sur la liste n’en avait plus d’un. Il a attrapé six de ces cibles, a dessiné un drapeau d’interférence de passe sur un autre, et a fait disparaître un incomplet par une pénalité de hors-jeu. Sa seule goutte était une passe de pelle mal gérée.

Vous penseriez que la maîtrise d’Adams aurait incité des équipes doubles de la défense des Seahawks en seconde période. Il n’a pas.

L’incapacité de Seattle à adapter sa couverture – en particulier contre un jeu de passes qui, en dehors de quelques contributions de Jimmy Graham, était une exposition individuelle – a été l’une des chutes de l’équipe. La défense de Pete Carroll a limité Adams à zéro prises sur deux disques sans point au début du quatrième trimestre dans le cadre du retour des Seahawks, mais même cela s’est avéré être un mirage.

Le confinement de Carroll est tombé en panne au pire moment possible. Les Packers ont fait face à la troisième place et à 8 avec 2:18 à jouer dans un match de 28-23 lorsque Rodgers a jeté Adams dans la fente pour le jeu le plus important des Packers de la nuit. L’alignement d’Adams l’a opposé à Ugo Amadi, un débutant en sécurité avec zéro début de saison et seulement deux cibles en 16 matchs en saison régulière. Les Seahawks, qui détestent brûler un précieux time-out alors que le chronomètre était déjà arrêté, laissent ce décalage.

Au lieu de filtrer Adams à l’intérieur pour obtenir de l’aide en matière de sécurité, Amadi a laissé son homme se faufiler sur la touche alors que la ruée vers Seattle passait devant la ligne de mêlée. Le déplacement rapide d’Adams à l’extérieur a créé suffisamment d’espace de couverture unique pour que Rodgers glisse le ballon dans une fenêtre de 2 mètres pour un gros gain.

Six matchs et une autre grosse conversion au troisième tiers plus tard, cette fois à Graham, et les Packers étaient en route pour le match pour le titre NFC pour affronter les 49ers.

Bien que ce ne soit peut-être pas une performance de retour pour Rodgers en dehors de ces deux lancers d’embrayage en retard, cela a évoqué des souvenirs de son apogée à Green Bay.

“Ce soir me rappelle la connexion Jordy [Nelson] depuis tant d’années », a déclaré Rodgers aux médias lors de sa conférence de presse d’après-match. “Où il y a des choses tacites que nous pourrions faire sans même communiquer.”

Rodgers a terminé sa journée avec une ligne de statistiques solide: 243 verges au passage, deux touchés et zéro revirement. Près de 66% de ce métrage est venu grâce à Adams, qui a également constitué plus de 40% des objectifs de Green Bay pour la nuit. La capacité du Pro Bowl wideout à rôtir une seule couverture a libéré Rodgers pour faciliter les lectures sur le terrain, remettre la balle là où elle devait être et atteindre sa septième victoire consécutive à domicile contre les Seahawks.

Cette connexion entre le quart-arrière et le hors-jeu a été énorme lors de la ronde divisionnaire, mais Adams devra affronter l’un des meilleurs virages du match à côté de Richard Sherman, qui tentera de s’époxy dans la poitrine d’Adams dimanche prochain.

Rodgers n’avait pas besoin d’être surhumain pour battre Seattle parce que les Seahawks avaient fait suffisamment d’erreurs pour se faire battre par un «bon» quart-arrière. Avec une défense beaucoup plus difficile à San Francisco qui se profile, Rodgers devra peut-être être génial pour revenir au Super Bowl.