David Beckham parle de regarder Kobe Bryant jouer à Los Angeles

Il fut un temps où les Lakers de Los Angeles avaient Kobe Bryant et LA Galaxy avait David Beckham. Les deux mastodontes sportifs ont contribué à faire du fandom sportif de la Cité des Anges un moment agréable.

Puisqu’ils étaient les piliers de leurs équipes respectives, ils avaient une conscience et un respect mutuels des jeux. Cela dit, on peut comprendre si la mort de Bryant le mois dernier a eu un effet sur Beckham.

Dans une interview avec ESPN, Beckham a regardé en arrière le temps qu’il a passé à Los Angeles et l’impact que Bryant a eu sur sa vie. Il n’a que des mots gentils à dire sur la légende de la NBA, notant à quel point il était motivé pour regarder les matchs des Lakers jusqu’à la fin à cause de Kobe.

“J’ai eu la chance de vivre à Los Angeles lorsque les Lakers remportaient des championnats, et j’ai eu la chance de m’asseoir là et de regarder Kobe.”

David Beckham dit qu’il ne quitterait pas les matchs des Lakers tant que Kobe serait au sol. (via @noworneverespn) pic.twitter.com/ngTHphQSi7

– ESPN (@espn) 29 février 2020

Beckham a partagé les cas où il a vu Kobe jouer au Staples Center avec sa famille. Il a révélé que chaque fois que ses proches lui demandaient de quitter le jeu pour manger ou faire autre chose, il ne bougeait pas et a expliqué qu’il ne quitterait pas un match des Lakers jusqu’à ce que le Black Mamba lui-même sorte du terrain.

Cependant, leur présence en tant que joueurs vedettes dans leur sport respectif n’est pas la seule chose qui les maintient ensemble. Beckham a joué pour l’AC Milan à plusieurs reprises, et Kobe était plus que ravi que Beckham joue pour son équipe de Serie A préférée. La passion de Bryant pour les Rossoneri était l’une des choses dont ils parlaient probablement chaque fois qu’ils se rencontraient.

L’hommage solennel de David Beckham à l’un des plus grands basketteurs de tous les temps témoigne de l’impact de Kobe Bryant sur toute la ville. Il faudra plus d’un certain temps avant que le trou en forme de Kobe dans l’intestin de la ville ne soit rempli.