David Blatt critique LeBron et fait l’éloge de Michael Jordan

Malgré le fait que dans sa seule saison complète en tant qu’entraîneur de la NBA, il a atteint la finale, David Blatt pour les Cavaliers de Cleveland on ne se souviendra surtout pas de lui comme d’un grand lustrum. L’ancien entraîneur de l’Olympiacos, parmi d’autres équipes européennes, est arrivé dans l’Ohio pour reconstruire une équipe jusqu’à ce qu’il soit constaté que LeBron James voulait signer avec eux et l’histoire a changé.

Cependant, non seulement Blatt n’a pas de bons souvenirs de sa relation avec LeBron, mais il a également décidé de féliciter l’ultime rival de James pour le titre de meilleur. C’est que dans une interview qu’il a accordée à Eurohoops, Blatt n’avait aucun scrupule à dire que “Michael Jordan est plus grand que LeBron James”, car “il a remporté la plupart des championnats avec une seule équipe et ne s’est pas concentré sur le” moi “. «mais dans le« nous »».

Blatt avait une mauvaise relation avec James, au point que, lors de sa deuxième saison chez les Cavaliers, il a été licencié à la mi-saison parce que le vestiaire dirigé par l’avant ne voulait pas continuer à jouer sous lui. Blatt a ensuite été remplacé par Tyronn Lue, qui a mené l’équipe aux trois prochaines finales qui incluent le titre retenu en 2016.

Cependant, Blatt a affirmé que James “est inclus dans le top cinq de l’histoire” pour sa “capacité et son influence”, bien qu’il soit devenu clair que, pour lui, Jordan a été le meilleur. Peut-être que la mauvaise relation entre les deux a quelque chose à voir, car le départ de Blatt n’a jamais été complètement clarifié et aucun des protagonistes n’a voulu exprimer maman

