David Fizdale remet en question la force du front office des Brooklyn Nets

Bien avant d’être l’entraîneur-chef des Knicks de New York, et même avant sa carrière comme entraîneur-chef des Grizzlies de Memphis, David Fizdale était entraîneur adjoint à Miami sous la direction d’Erik Spoelstra. Il était là avant, pendant et après la course de LeBron James avec le Heat.

Fizdale sait à quoi ressemble un entraîneur-chef pour établir une culture, puis faire venir une superstar plus grande que nature en ville. Ce n’est pas facile, mais Pat Riley et le Heat sont restés avec leur entraîneur en chef, ont remporté quelques titres et maintenant ils sont à nouveau l’une des meilleures équipes de l’Est – et Jimmy Butler, leur nouveau meilleur joueur, est un grand fan de la façon dont les choses sont gérées.

L’approche du Heat est très différente de celle adoptée par les Brooklyn Nets lorsque l’équipe et Kenny Atkinson se sont séparés le 7 mars, comme l’a illustré Fizdale lors d’une récente apparition sur “Bart and Hahn” d’ESPN New York:

En ce qui concerne les joueurs puissants, beaucoup doit être fait – votre front office doit être vraiment fort et votre culture doit être forte pour affronter les joueurs mécontents. Et vous devez avoir un certain soutien pour leur entraîneur, donc quand les choses deviennent turbulentes – et je vais vous donner un exemple parfait: ce n’était pas toujours parfait à Miami entre Spo (Erik Spoelstra) et LeBron. Mais une chose que nous savions avec certitude: Spo n’allait nulle part, car il avait le soutien de Pat, Andy Elisburg et de la famille Arison, du point de vue: “ C’est notre culture, c’est ainsi que nous faisons les choses, et tout le monde Il faut que je m’adapte à ça. »Et c’est ce que je respecte tant à propos d’équipes comme San Antonio et Miami, elles font que les joueurs s’adaptent à leur culture. Ils ne vont pas dans l’autre sens. Je pense que plus d’équipes doivent adapter cela et donner plus de soutien à leurs entraîneurs de ce point de vue.

Fizdale a également été interrogée sur l’idée de Kyrie Irving d’être un «tueur de culture», étant donné ce qui s’est passé à Brooklyn et ce qui s’est passé lorsque le meneur de jeu était avec les Celtics de Boston:

Je n’ai pas vraiment d’opinion d’une manière ou d’une autre sur lui. Mais vous ne pouvez pas nier le fait qu’il a remporté un championnat à Cleveland et qu’il en a fait assez pour aider une équipe à aller jusqu’au bout, et qu’il en a joué un grand rôle. Et les deux derniers endroits, cela n’a pas fonctionné et je n’étais pas dans le bâtiment pour savoir exactement ce qui se passait. Mais cela peut être l’une des deux choses: il était soit ce type qui ne s’adapte pas et tue la culture. Ou c’est un Jimmy Butler qui a besoin de trouver la bonne personne.

L’ancien entraîneur des Knicks est en contact avec Atkinson depuis que l’ancien entraîneur des Nets a été relevé de ses fonctions. Pour Fizdale, la décision de Brooklyn a été un “coup de poing”. Mais il est convaincu que son ami trouvera facilement un nouveau concert.

Kenny est, je sais que c’est aussi un grand garçon, et il peut le supporter. … Mais à la fin de la journée, je pense que Kenny va être de retour en selle. Il est l’un des entraîneurs les plus brillants de cette ligue, et quelqu’un va le reconnaître et l’embaucher.

