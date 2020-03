David Griffin dit que la ligue se concentre sur la reprise et non l’annulation de la saison

L’état actuel de la NBA a laissé beaucoup en péril et remis en question non seulement la ligue mais le monde dans une situation jamais connue auparavant de notre vivant. En ce qui concerne la saison NBA et son sort, toutes sortes de solutions potentielles ont été lancées, allant de la poursuite de la saison depuis l’endroit où elle a été interrompue à la suspension des semaines restantes de la saison régulière au redémarrage avec les séries éliminatoires.

Aucun de ces facteurs n’intervient dans le sort du NBA Draft, qui a également son avenir en l’air. Alors que certains s’attendent à ce que le projet se déroule sans entretiens en personne, séances d’entraînement individuelles ou même la moissonneuse-batteuse, la date du projet est toujours incertaine.

Samedi, lors de l’émission sociale Pelicans Playback, le vice-président exécutif des opérations de basket-ball de Pelicans, David Griffin, a donné un aperçu de la réflexion de la ligue.

«Avec tout qui change si rapidement, tout est dans un état de flux que je pense qu’il serait prématuré pour la NBA de dire à quoi elle ressemble finalement. Je sais sans équivoque que la ligue est très consciente de l’idée de recommencer à jouer. L’idée d’annuler une saison ne leur vient pas à l’esprit et nous modélisons tout ce que nous pouvons pour proposer un produit aux fans. Franchement, nous aurons tous besoin d’un détournement à l’avenir. (Mais) jusqu’à ce que nous puissions arriver à un point où nous pensons que nous avons le confinement de (le coronavirus), nous allons continuer à rester enfermé. J’espère que nous arriverons à un point où nous pourrons revenir plus tôt que tard. “

Si la ligue est résolue à poursuivre cette saison, cela signifie probablement des changements drastiques dans le calendrier de la NBA qui seraient permanents. Beaucoup ont appelé à un changement d’horaire pour le repousser plus loin afin qu’il rivalise avec le baseball pendant l’été contre le football en hiver.

Les options sont infinies, mais le fait que la NBA se concentre sur le retour de cette saison pourrait signifier de bonnes choses pour l’équipe Pelicans qui se rapprochait des séries éliminatoires dans les dernières semaines avant la suspension.

.