David Griffin dit que Lonzo Ball a été le joueur le plus blessé par l’absence de Zion

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont vu leur plan de match entier bouleversé dans les dernières semaines de la pré-saison avec la blessure de Zion Williamson. Contraints à une cure de jouvence à la volée, les Pélicans ont été portés par l’émergence de Brandon Ingram en tant que All-Star.

L’équipe de retour de Williamson à la mi-janvier est radicalement différente. Lors de l’édition de jeudi du Woj Pod avec Adrian Wojnarowski d’ESPN, David Griffin a parlé des différences dans l’équipe avant la blessure de Williamson et après son retour.

«Nous jouons beaucoup mieux. J’ai dit au moment de la blessure que je pensais qu’il y aurait une doublure en argent et peut-être une bénédiction déguisée et je pense que la progression de Brandon Ingram et son ascension à être, ce que je crois, un All-Star, ayant la saison qu’il a eue à ce point, dans une large mesure, se produit probablement à cause de la blessure, parce que nous devons tellement compter sur lui en termes de charge offensive. Nous avons pu travailler sur certaines choses peut-être de cette façon que nous n’aurions pas été s’il avait joué.

«Maintenant, évidemment, je préfère qu’il joue. Mais je pense que nous étions dans une situation où nous avons appris beaucoup de choses sur beaucoup de gars. Jaxson Hayes a bien joué plus qu’il ne l’aurait probablement fait et je pense que nous avons appris qu’il y a un grand avenir là-bas. »

Griffin allait ensuite désigner Lonzo Ball comme l’un des deux joueurs les plus touchés par l’absence de Williamson.

«On a compté sur Lonzo Ball beaucoup plus que ce qu’il aurait probablement fait. Et Lonzo et je dirais que Nico Melli était les deux gars qui ont probablement été le plus touchés par l’absence de Zion. Donc, pour que Zion revienne alors que Lonzo joue déjà à un niveau incroyablement élevé, de ce point de vue, les morceaux se sont assez bien alignés. “

Williamson et Ball sont à peu près aussi parfaits pour un jumelage sur le terrain qu’ils viennent. Les deux sont des types de joueurs agrippés qui prospèrent dans le jeu de transition. En demi-terrain, il y a peu de joueurs dans la ligue qui seraient de meilleurs joueurs de pick-and-roll que Williamson.

Du point de vue de la manipulation du ballon, Williamson sera un joueur qui a souvent le ballon et le retire des mains du ballon. Dans les semaines et les mois d’absence de Williamson, Ball s’épanouit avec plus de responsabilités offensivement.

Ces opportunités, cependant, ont conduit Ball à jouer le meilleur de sa carrière. Le retour de Williamson signifie une attaque de Pélicans encore plus dynamique et explosive en théorie, qui pourrait fonctionner encore mieux à long terme pour Griffin et compagnie.

