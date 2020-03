David Griffin enthousiasmé par la croissance des pélicans tout au long de la saison

À certains moments de la saison 2019-2020, les Pélicans semblaient perdus, la reconstruction ayant potentiellement quitté les pistes. Début décembre, la Nouvelle-Orléans s’est vue embourbée dans une séquence de 13 défaites consécutives qui les a fait chuter à 6-22 cette saison, marquant le point le plus bas de la saison.

Mais alors que l’équipe est en bonne santé et que Zion Williamson a rejoint le giron, les Pélicans ont rapidement trouvé leur place. Depuis sa chute à 16 matchs sous .500 le 17 décembre, la Nouvelle-Orléans a un dossier de 22-14, le sixième record de la Conférence de l’Ouest dans cette période.

Lors d’une apparition en podcast sur le podcast des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, le vice-président des opérations de basket-ball des Pelicans, David Griffin, a parlé de son plaisir de voir l’équipe s’améliorer continuellement sur la saison (h / t Fox8).

«Il y a des victoires que vous regardez et pensez que ce sont des victoires impressionnantes. Mais pour la plupart, je regarde notre saison et je vois une telle croissance constante.

Et c’est ce qui m’excite le plus alors que nous avons appris à intégrer Zion dans le flux de l’infraction et qu’il est en meilleure forme. La façon dont il a commencé à se retrouver, la façon dont nous travaillons tous ensemble et de façon transparente avec la présence dominante du ballon, ce qui en dit long sur Lonzo et Brandon Ingram et Jrue Holiday et leur état d’esprit. Ils concernent les bonnes choses. Et je pense que pour cette raison, nous avons pu progresser assez rapidement.

Donc, cela fait certainement espérer que lorsque nous reviendrons, et je pense que cela arrivera, nous pourrons reprendre là où nous nous étions arrêtés. »

On ne saurait surestimer l’importance de la course des pélicans depuis la mi-décembre. Au lieu d’être une équipe qui aurait probablement échangé des actifs vétérans comme J.J. Redick, Derrick Favors ou peut-être même Jrue Holiday, c’est une équipe qui a résisté et a couru en séries éliminatoires.

La Nouvelle-Orléans s’était positionnée comme le favori probable pour faire la huitième tête de série étant donné leur calendrier facile. Malheureusement, il y a une chance assez décente que la décision soit prise hors de leurs mains. Peu importe que l’équipe se qualifie pour les séries éliminatoires, cependant, ils se sont imposés comme l’une des meilleures jeunes équipes de la ligue à l’avenir.

