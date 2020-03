David Griffin enthousiasmé par la programmation à la reprise de la saison

Si jamais la saison 2019-20 reprend, le vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, David Griffin, est ravi de son équipe en bonne santé.

Griffin a rejoint le podcast Pelicans pour discuter des dernières nouvelles de la jeune équipe. Selon Griffin, l’équipe a appris comment intégrer la super recrue Zion Williamson dans le système. Il a rendu hommage à Lonzo Ball, Brandon Ingram et Jrue Holiday pour avoir rendu cela possible.

“Mais pour la plupart, je regarde notre saison et je vois une telle croissance constante, et c’est la chose qui m’excite le plus, c’est que nous avons appris à intégrer Zion (Williamson) dans le flux de l’infraction et que il est devenu en meilleure forme car il a commencé à se retrouver, la façon dont nous travaillons tous ensemble et de manière transparente avec une présence dominante dans le ballon, ce qui en dit long sur Lonzo (Ball) et sur Brandon Ingram et Jrue Holiday et quel est leur état d’esprit. Ils concernent les bonnes choses et je pense que grâce à cela, nous avons pu progresser assez rapidement. “

Notre homme @dg_riff est sur @PodcastPelicans d’aujourd’hui donnant les dernières nouvelles sur les #Pelicans!

– Pélicans de la Nouvelle-Orléans (@PelicansNBA) 26 mars 2020

Griffin semble également confiant que la saison 2019-20 reprendra à un moment donné. En tant que tel, l’exécutif a laissé entendre que les pélicans se qualifieraient pour les séries éliminatoires.

«Donc, cela vous fait certainement espérer que lorsque nous reviendrons – et je pense que cela arrivera – que nous pourrons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, parce que l’image que nous nous sommes créée récemment est certainement l’image que nous voulions les fans à laisser. C’est ce que nous voulions que les gens pensent de nous et nous voulions jouer à des jeux significatifs en mars et avril. Maintenant, malheureusement, à cause de ce qui s’est passé dans cette horrible pandémie, je pense que nous finirons probablement par jouer à des jeux significatifs en juin et juillet, et ça va aussi. “

Avant que la saison ne soit suspendue en raison du coronavirus, les Pélicans avaient un dossier de 28-36 pour la 10e place dans l’Ouest – trois matchs et demi derrière la huitième place. L’équipe a haussé les sourcils pendant la majeure partie de l’année. Les analystes les ont étiquetés comme une équipe sérieuse en devenir.