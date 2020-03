David Griffin (Pelicans): “L’idée que nous avons dans la ligue est de rejouer”

En NBA, il n’y a qu’une seule idée en ce moment concernant la compétition: revenir. Ils ne considèrent pas un scénario dans lequel la saison en cours finit par être définitivement annulée en raison de la crise sanitaire provoquée par la coronavirus. Ceci est expliqué par le vice-président des opérations de basket-ball à Pélicans de la Nouvelle-Orléans David Griffin:

“Tout change trop vite pour que la NBA puisse dire maintenant ce qui va se passer. Nous savons avec certitude que la ligue veut qu’elle soit rejouée. L’idée d’annuler la saison n’est pas envisagée et nous modélisons tous les scénarios possibles afin que nous puissions ramener le produit aux fans. Franchement, nous allons devoir nous amuser à l’avenir. Mais, jusqu’à ce moment, nous devons penser à contenir le coronavirus, nous allons donc continuer à être isolés et enfermés. Espérons que le moment du retour viendra plus tôt que tard. ”

