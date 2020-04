David Robinson qualifie Tim Duncan de «joueur le plus fluide que vous ayez jamais vu»

La légende de San Antonio Spurs, David Robinson, est l’une des nombreuses personnalités de la NBA qui ont rendu hommage à son ancien coéquipier et grand joueur de la NBA, Tim Duncan, à son 44e anniversaire.

Robinson est allé sur SiriusXm NBA Radio et a raconté la première fois qu’il a joué contre Duncan il y a plus de deux décennies. C’était lors du passage de Robinson avec l’équipe des États-Unis au milieu des années 1990, et à un moment donné, l’équipe étoilée a affronté l’équipe de l’université de Duncan, Wake Forest. À sa grande surprise, un très jeune et inexpérimenté Duncan a réussi à se défendre contre certains des meilleurs joueurs de la planète avant de venir chez les Spurs.

“C’est le joueur le plus doué que vous ayez jamais vu”, a déclaré Robinson. «Il a rendu les choses si faciles, et je me suis dit:« Mec, si j’étais un collégien devant jouer dans trois des meilleurs centres de la NBA, je serais un peu secoué. »Il n’avait pas l’air du tout secoué. . Il vient de jouer son jeu, a fait un travail incroyable. »

À ce moment, Robinson savait que Duncan allait être génial. C’est exactement pourquoi il était extrêmement heureux lorsque les Spurs ont pu mettre la main sur un Duncan de 21 ans en tant que premier choix du repêchage de la NBA en 1997.

Ce redoutable duo a fini par jouer six saisons avec les Spurs avant que Robinson ne l’appelle une carrière en 2003. Au cours de leurs six années ensemble, ils ont réussi à remporter deux championnats. Il s’agissait des deux seuls titres de Robinson tout au long de sa carrière décorée, et il doit sûrement remercier Duncan pour les deux.

