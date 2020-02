Davis a oublié de porter le maillot pendant les Jeux olympiques

Avant même qu’Anthony Davis joue un match de la NBA, le joueur de 19 ans a été nommé sur la liste olympique de basket-ball masculin de l’équipe américaine de 2012.

Il était tellement pris au piège de faire partie d’un groupe de stars de la NBA dont Kobe Bryant, LeBron James et Carmelo Anthony qu’il a oublié quelque chose d’important dans un match de tour préliminaire contre le Nigeria.

“Nous gagnions par 60 ou quelque chose comme ça, et j’ai finalement eu ma chance de participer au match”, a déclaré Davis après le match des Lakers vendredi. «J’étais tellement heureux d’être avec tous ces gars, tous ces futurs membres du Temple de la renommée, que j’ai oublié de mettre mon maillot avant le match.»

C’était le troisième match des Jeux olympiques, dont Davis a joué le moins de n’importe qui dans l’équipe des États-Unis.

“Donc, quand l’entraîneur K m’a appelé pour entrer dans le match, je monte à la table et je suis sur le point de retirer mon t-shirt d’échauffement, je regarde en bas, et ce n’est qu’un T-shirt blanc en dessous. Alors je me glisse un peu vers le banc et l’entraîneur K se comporte comme “Qu’est-ce que tu fais?” “, Se souvient Davis.

“Et je lui ai chuchoté un peu, parce que je ne voulais pas que ces gars-là m’entendent, et, je me disais:” J’ai oublié mon maillot “, et je vais m’asseoir.”

Il s’asseoit. Bryant remarque son incursion rapide vers et depuis la table de marque.

Anthony Davis raconte l’histoire de l’oubli de son maillot aux Jeux olympiques avec Kobe. pic.twitter.com/fyGoBK99Ks

– ESPN (@espn) 1 février 2020

“Kobe m’a pris, comme, je ne peux pas dire ce qu’il a dit, mais en gros comme” Pourquoi tu ne vas pas “dans le jeu, c’est ta chance?” “, A déclaré Davis. “Et je me disais” je n’ai pas mis mon maillot “et il y a une photo où il regarde un peu mon échauffement.”

La photo a été intégrée dans la vidéo ESPN tweetée. Kobe tire légèrement la veste de Davis alors que Davis semble amusé.

La star en herbe a réussi à s’emparer de son maillot et finalement à entrer dans le match. Il avait neuf points et six rebonds en 15 minutes, selon Basketball Reference.

Mais ces 15 minutes n’ont pas effacé le souvenir de l’oubli ou de la réaction de Kobe.

Près d’une décennie plus tard, cela me vient à l’esprit environ 82 fois par an.

«Alors maintenant, avant chaque match, je vérifie juste que je porte bien mon maillot. À ce jour », a déclaré Davis. “Il m’a dit comment m’habiller pour un match, en gros.”

