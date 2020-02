Davis donne le triomphe à l’équipe Lebron et Leonard prend le MVP

La mémoire du légendaire Kobe Bryant a monopolisé toute la 69e édition de la All-Star Party, qui mettait en vedette la star du centre Anthony Davis et l’attaquant Kawhi Leonard, deux joueurs des équipes de Los Angeles -Lakers et Clippers-, la ville où le “Mamba Negra” a terminé toute sa brillante carrière professionnelle de 20 saisons.

Par conséquent, personne de mieux qu’un joueur des Lakers, Davis, n’a été le seul à décider du triomphe de l’équipe LeBron (James, capitaine), son partenaire avec le club Angelian, dans lequel Bryant a brillé de sa propre lumière pour obtenir cinq titres de champion. et un prix de la ligue du joueur le plus utile (MVP), en plus de 18 inscriptions d’étoiles.

Davis a marqué le deuxième tir du personnel qui a permis à l’équipe LeBron d’atteindre le “Objective Incessor” de 157 points en premier et a proclamé champion de la 69e édition du All-Star Party en battant l’équipe Giannis, qui est restée avec 155 points.

La réunion tenue au United Center, la première à Chicago depuis 1988, a eu un nouveau format en l’honneur de Bryant, de sa fille Gianna, 13 ans, et de sept autres personnes qui ont perdu la vie le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère s’est produit dans la région de Calabasas (Californie).

L’équipe LeBron portait un uniforme bleu avec le numéro deux en mémoire de Gianna, tandis que l’équipe Giannis avait l’uniforme rouge et tous les joueurs portaient les maillots avec le numéro 24, en mémoire de Bryant.

L’attaquant Kawhi Leonard des Clippers, qui a joué 20 minutes avec l’équipe LeBron, a été le meilleur buteur du match en obtenant 30 points après avoir marqué 11 des 18 tirs sur le terrain, dont 8 des 14 triples, a également capturé sept rebonds, distribué quatre passes décisives et récupéré deux balles pour devenir le vainqueur du MVP, le premier avec le nom de Kobe Bryant.

De ce All-Star, tous les prix MVP seront nommés en permanence Kobe Bryant.

Le match comme prévu allait être plein de nouvelles et surtout de références dans l’hommage permanent à Bryant, à commencer par le nouveau format qui permettrait de récolter des fonds pour des oeuvres caritatives et des bourses scolaires dans les écoles de Chicago en son honneur et hommage du spectacle de la mi-temps.

Les deux équipes représentaient une organisation de la communauté de Chicago, choisie respectivement par Antetokounmpo et James comme capitaines.

Sous le nouveau format, les trois premiers trimestres étaient «individuels» et l’équipe LeBron a commencé à écraser avec un 53-41 partiel, dans lequel Leonard a montré sa meilleure inspiration de départ, ce qui a permis de faire le premier don de 100 000 $.

Mais l’équipe Antetokounmpo a réagi dans la seconde et a rendu la pièce avec un autre partiel dominant de 51-30, ce qui leur a donné le don de 100 000 $ (92 250 euros).

Puis est arrivée la troisième période et l’égalité était présente avec un score final de 41, qui s’est traduit par un don de 100 000 $ (92 250 euros) à l’équipe qui a remporté le match.

Sous le nouveau format, et en hommage à Bryant, le soi-disant «objectif incessant» a été établi, qui serait la somme de 24 points au meilleur des trois quarts qui avaient l’une des deux équipes, ce qui correspondait à l’équipe Giannis qui a terminé avec 133 points (157), pour 124 de l’équipe LeBron, menée par l’entraîneur des Lakers Frank Vogel.

De cette façon, la quatrième période, qui a éliminé le temps de possession de 24 secondes et il n’y a eu aucune coupure commerciale, a permis aux deux équipes de se battre pour la victoire avec l’objectif d’atteindre 157 points en premier.

L’équipe LeBron, avec une meilleure inspiration surprenante pour atteindre aussi les nombreux décisifs, a permis le retour des neuf points qui étaient en baisse au tableau de bord lorsqu’ils ont atteint la quatrième période et a remporté la victoire, en plus de 400 000 dollars (369 000 euros) à distribuer aux organismes de bienfaisance et aux collèges de Chicago auxquels ils allaient remettre l’argent.

Avec Leonard, qui était la grande figure, James et Chris Paul, de la base de réserve d’Oklahoma City Thunder, ont chacun contribué 23 points, tandis que Davis a atteint 20 points avec neuf rebonds.

Le joueur de base slovène Luka Doncic des Dallas Mavericks, à ses débuts dans un match des étoiles, le sixième plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à commencer le match, n’a apporté que huit points.

Comme il l’avait prévu, l’ancien joueur du Real Madrid de 20 ans a eu un profil bas pendant les 18 minutes qu’il a jouées, dans lesquelles il a marqué 3 des 6 tirs sur le terrain, dont 2 des 5 triples, capturé un rebond, réparti quatre personnes et récupéré une balle

Alors que pour l’équipe Giannis, dans laquelle le capitaine était l’attaquant grec Antetokounmpo, la star des Milwaukee Bucks a fini en tête en obtenant un double-double de 25 points, 11 rebonds, quatre passes décisives et trois blocs.

Deux autres grands joueurs, les pivots, le Camerounais Joel Embiid, des Philadelphia Sixers, et le français Rudy Gobert, de l’Utah Jazz, ont également réalisé des doubles-doubles qui n’ont pas empêché la défaite.

Embiid a réalisé 22 points et 10 rebonds, pour 21 buts et 11 balles capturées sous les cerceaux de Gobert.

Un autre joueur de l’équipe Giannis, qui a franchi la barrière des 20 buts, était le joueur de base Kemba Walker, des Boston Celtics, qui a atteint 23, mais n’a pas obtenu la décision décisive dans la dernière ligne droite du match.

