De la couverture de la NBA à la quarantaine avec NBA 2K, le coronavirus frappe à la maison – The Athletic

SALT LAKE CITY – Pour les deux prochaines semaines, ma Xbox 1 et NBA 2K seront mes meilleurs amis. Je vais enfin pouvoir rafraîchir ces derniers épisodes de “Ozark”, saison 2, sur Netflix. Heck, je peux même revoir “The Wire” pour la 1 000e fois. Ou, je peux continuer à travailler sur “Billions”, parce que je pense que Paul Giamatti est l’un des meilleurs acteurs là-bas.

Lorsque vous êtes mis en quarantaine, vous n’êtes pas censé avoir beaucoup de contacts physiques, le cas échéant, avec le monde extérieur. Il y a de fortes chances que si les États-Unis ne parviennent pas à maîtriser la propagation du coronavirus, la majeure partie du pays se retrouvera dans un scénario similaire.

Je fais partie des chanceux, au moins dès vendredi matin. Dans le sillage des Donovan Mitchell et Rudy Gobert des All-Stars de l’Utah Jazz testés positifs pour le coronavirus, j’ai été négatif. Mon collègue Shams Charania a annoncé cette nouvelle, partageant avec Twitter que sur 58 tests administrés au nom de l’Utah Jazz et de leur groupe de voyage au milieu du chaos de mercredi soir, Mitchell et Gobert représentaient les deux seuls positifs.

Sources: Donovan Mitchell était le seul joueur / personnel de Jazz à avoir testé positif pour le coronavirus sur 58 tests administrés mercredi soir. Les tests restants sont revenus négatifs.

Je faisais partie de tout le monde. Je me suis demandé si le jour viendrait, mais j’ai découvert ce que c’était que quelqu’un de m’annoncer des nouvelles, et non l’inverse.

Le chaos de mercredi soir était inquiétant.

Le chaos de mercredi soir était sans précédent.

Le chaos de mercredi soir a apporté une finalité.

Le chaos de mercredi soir a facilité la décision de la NBA.

La rencontre à mi-parcours avec l’équipe officiante, l’entraîneur de jazz Quin Snyder et l’entraîneur d’Oklahoma City Thunder, Billy Donovan, était le signe que quelque chose n’allait pas du tout. Les deux équipes auraient dû jouer à ce moment. L’hymne national avait déjà été chanté. Les alignements de départ avaient déjà été annoncés. Les pom-pom girls et la mascotte avaient déjà quitté le terrain de Chesapeake Arena.

Seulement, le basket-ball ne se produirait pas cette nuit. Et cela n’arrivera pas avant au moins le mois prochain.

La nouvelle du test positif de Gobert avait atteint le Jazz et le Thunder et ils ont alerté la ligue. La NBA, qui avait déjà tendance à jouer au basket-ball sans supporters dans les tribunes, n’avait d’autre choix que d’adopter la mesure drastique de suspension du jeu, effective immédiatement. Des fans déconcertés ont quitté le bâtiment, certains se tournant sporadiquement pour huer en sortant. La déception était palpable. Le Jazz et le Thunder jouaient pour la quatrième place de la Conférence Ouest. Mais l’importante confrontation au sol pâlit par rapport à ce qui se passait hors du sol.

J’ai essayé de me rendre au vestiaire Jazz, en affichant avec confiance mes informations d’identification multimédia à chaque agent de sécurité que j’ai vu. J’ai été arrêté dans le couloir menant à ma destination et je suis retourné définitivement. Frustré, j’ai signalé où les Jazz sortiraient et partiraient pour leur bus d’équipe.

Et j’ai attendu. Et attendu. Et attendu.

Mes premières réflexions, comme toujours: Obtenez l’histoire. Attaquez mes sources autant que possible. J’ai reçu plusieurs SMS m’informant de la possibilité d’un test positif de Gobert. J’ai appelé à la hâte mes supérieurs à l’Athletic. On m’a dit que Shams était proche de la nouvelle. J’ai pensé à ce que je pourrais écrire une fois que la nouvelle serait tombée, comment ajouter à la couverture.

Les Jazz ont été mis en quarantaine pendant qu’ils attendaient les tests. On a dit aux journalistes de quitter la zone, mais il n’y avait pas trop de résistance, pour la simple raison qu’il y avait tellement plus de choses à se soucier que nous.

Et il y avait plus à nous inquiéter que l’histoire. Cela en a fait une situation rare. Une fois que le diagnostic positif de Gobert est devenu officiel, mon esprit et celui des autres auteurs de rythmes de jazz ont couru: quand avions-nous été en contact avec Gobert? Quand avons-nous fermé? Bien sûr, la conférence de presse virale de lundi matin a été le sujet de discussion sur Twitter et les médias sociaux. Mais Gobert ne savait pas qu’il était infecté par le virus.

Tous ceux qui avaient été en contact avec Gobert voulaient savoir s’ils allaient bien. Ils voulaient savoir s’ils auraient accès aux tests et s’ils seraient pris en charge. Et tout le monde avait des questions. Tant de questions. L’anxiété était grande. La tension était épaisse. Le chaos régnait, simplement à cause de la spontanéité de tout cela. Il n’y avait pas de protocole. Il n’y avait pas de régiment. Tout ce que nous pouvions faire était d’attendre.

J’ai déposé une histoire aussi bonne que possible dans ces circonstances, puis j’ai commencé à téléphoner. J’ai envoyé un SMS à ma famille à la maison. J’ai appelé ma mère, je lui ai dit l’affaire et je lui ai assuré que j’étais pris en charge. J’ai fait de mon mieux pour répondre aux messages de mes amis et de ma famille lorsque l’histoire initiale de The Athletic a explosé.

Le Jazz a fait un travail formidable pour nous tenir au courant. La NBA nous a contacté et nous a assuré que nous serions testés. L’épreuve était inquiétante. Même en cas de test négatif, les voyages commerciaux en avion étaient supprimés. Comment pourrions-nous rentrer à la maison? La possibilité d’une quarantaine à Oklahoma City m’a au moins traversé l’esprit.

L’équipe médicale s’est présentée et a testé les joueurs et le personnel essentiel. Nous avons attendu d’autres instructions. Bien sûr, le processus a pris du temps. C’était un de ces moments où personne ne savait vraiment comment cela allait se passer. Enfin, nous avons reçu un texto pour rencontrer le Jazz devant leur vestiaire. La sécurité ne nous arrêterait pas cette fois.

Ils étaient tous rentrés chez eux.

Le test lui-même a été rapide. Pas indolore, mais rapide. Le Jazz nous a dit qu’il autoriserait les médias sur la charte de l’équipe, un geste gracieux dont je serai toujours reconnaissant. Le sommeil était éphémère et pas si facile. Plus d’appels téléphoniques et de SMS. Enfin, je me suis endormi jeudi vers 5 heures du matin alors que nous rentrions chez nous avec le Jazz. Nous avons parlé aux représentants médicaux de l’État lors du débarquement.

En équipe, les Jazz sont évidemment secoués. Ce n’a pas été la saison la plus facile. Ils sont 41-23 et à la quatrième place de la Conférence Ouest. En même temps, il y a eu des luttes sur le sol et des distractions sur le sol. Gobert et Mitchell testés positifs pour le coronavirus sert de crescendo.

Les deux ont publié des messages sur Instagram jeudi. Mitchell a demandé aux gens de prendre soin d’eux-mêmes de manière responsable. Gobert s’est excusé auprès de quiconque, selon lui, aurait pu être mis en danger. Les deux ont assuré aux fans qu’ils recevaient de bons soins médicaux et qu’ils seraient en bonne santé à long terme. Dans un sens large, cela semble être un carrefour pour l’Utah Jazz. Et pas seulement cette liste de Jazz. Mitchell et Gobert sont le fondement de l’organisation, les pierres angulaires sur lesquelles la franchise est construite. Cette liste et ce noyau ont besoin qu’ils soient sur la même page, réels et perçus.

Comment cette équipe répond-elle à la plus grande adversité de la saison? La plus grande adversité depuis le départ de Gordon Hayward pour les Boston Celtics? Chaque fois que la ligue lève sa suspension de jeu, il sera intéressant de voir quelle équipe de jazz prend la parole. Serait-ce l’équipe avec le plafond de pouvoir jouer avec le meilleur de la ligue? Ou l’équipe capable de jouer au plus bas de la compétition? À quel niveau jouent Mitchell et Gobert à leur retour?

Ce sont toutes des questions auxquelles il faut répondre.

De retour à la maison, tout le monde est dans une catégorie similaire. Beaucoup devront mettre en quarantaine pendant quelques semaines. Il y aura éventuellement des séances d’entraînement, mais il n’y aura probablement pas d’entraînement complet pendant au moins quelques semaines. En d’autres termes, il y aura suffisamment de temps pour que le Jazz lui-même réfléchisse au type de saison avec lequel il veut se retrouver.

Pour de nombreuses raisons, mercredi sera une nuit que je n’oublie jamais. C’est une chose de savoir qu’une pandémie existe. C’est une autre chose pour cette pandémie d’atteindre votre porte. Il frappe simplement différemment.

