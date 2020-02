De Magic à Kobe, les meilleurs moments du Laker All-Star Game au fil des ans

Avec le passé illustre des Los Angeles Lakers, il n’est pas surprenant de voir combien de noms apparaissent dans les livres d’histoire des étoiles.

George Mikan remportant un MVP dans le troisième match des étoiles. Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar dirigent l’Ouest depuis des années. Shaquille O’Neal et Kobe Bryant font de même plus tard, puis se séparent, puis se réunissent et ramènent à la maison les honneurs MVP All-Star partagés.

Jetez un œil à certaines des performances emblématiques du jeu All-Star de la franchise avec des photos et une brève description ci-dessous.

Le match des étoiles NBA 2020 aura lieu dimanche à 18 h. au United Center de Chicago. Les Lakers seront représentés par le capitaine de l’équipe LeBron James et Anthony Davis.

1953: George Mikan était à la fin de son apogée, mais il a fait un hourra lors de son avant-dernière apparition All-Star. Dans une victoire de 79-75, il a remporté le titre de MVP avec 22 points et 16 rebonds et a été le seul joueur de son équipe à marquer plus de 10 points. (AP Photo)

1959: En tant que recrue, Elgin Baylor a accumulé 24 points et 11 rebonds. Il a partagé le MVP avec Bob Pettit, qui était carrément MVP à trois reprises en plus de celui partagé avec Baylor en 1959. (AP Photo)

1972: Jerry West atteint le panier vainqueur avec une seconde à gauche pour porter l’Ouest à une victoire de 112-110. Il a été nommé MVP, terminant avec 13 points, six rebonds et cinq passes décisives. (Photo AP)

1984: L’Occident s’incline malgré les performances dominantes de Magic Johnson (15 points, 22 passes décisives et neuf rebonds) et Kareem Abdul-Jabbar (25 points, 13 rebonds). (Photo AP / Lennox McLendon, dossier)

1992: Après avoir pris sa retraite en raison de contracter le VIH, Magic Johnson est sorti de la retraite pour un dernier match des étoiles. Dans sa performance emblématique, il a marqué 25 points sur un tir de 9 pour 12 et a récolté neuf passes et cinq rebonds pour mener l’Ouest à une victoire de 153-113. Tard dans le match, il a affronté Isiah Thomas et Michael Jordan en tête-à-tête et les a arrêtés dans des possessions consécutives. Ensuite, il a mis un arc sur sa performance avec un 3-pointeur sur Thomas sur la dernière possession du match dans l’Ouest. (Photo AP)

2000: Au cours de sa première année avec les Lakers, Shaquille O’Neal a inscrit 22 points et neuf rebonds en partageant les honneurs avec le MVP avec Tim Duncan. (PHOTO . / Vince Bucci)

2002: Kobe Bryant remporte son premier prix MVP All-Star Game avec une performance de 31 points avec cinq rebonds et cinq passes décisives. L’Occident a gagné 135-120. (Photo AP / Dan Loh)

2004: Kobe Bryant a marqué 20, mais Shaquille O’Neal a inscrit 24 points et 11 rebonds en 23 minutes sur le banc pour remporter son deuxième total et son premier titre de MVP en solo. (Photo AP / Mark J. Terrill)

2007: Bryant remporte son deuxième trophée MVP All-Star Game, empilant 31 points avec six passes décisives et cinq rebonds sur un tir de 13 pour 24 dans la victoire de 153-132 Ouest. (Photo AP / Kevork Djansezian)

2009: Kobe Bryant et Shaquille O’Neal étaient à nouveau coéquipiers dans l’Ouest et se sont réconciliés après la séparation de leurs Lakers. Les deux ont partagé le prix du MVP alors que Bryant a marqué 27 points en 29 minutes et O’Neal a inscrit 17 points en 11 minutes et a dansé avec les Jabbawockeez. (Rob Schumacher / La République d’Arizona)

2011: Kobe Bryant a remporté son dernier joueur par excellence des étoiles avec un match de 37 points et 14 rebonds pour donner à l’Ouest une victoire de 148-143. Il a terminé sa carrière en tant que meilleur marqueur de tous les temps dans le match des étoiles, faisant 18 apparitions et remportant le titre de MVP à quatre reprises, dont une partagée avec Shaquille O’Neal. (Photo AP / Jae C. Hong)

