De nombreux dirigeants de la NBA ne s’attendent à aucun match pendant au moins trois mois

Le hiatus des matchs de la NBA induit par l’épidémie actuelle de coronavirus (COVID-19) devrait s’étendre jusqu’à la mi-juin à la fin au plus tôt, a rapporté Adrian Wojnarowski d’ESPN dimanche soir.

Ce «meilleur scénario» pour un retour au jeu – qui durerait plus de trois mois à compter du 11 mars, date à laquelle la saison 2019-2020 était initialement suspendue – n’impliquerait également aucun fan dans les arènes, selon Wojnarowski.

Le dernier calendrier fait suite à une nouvelle recommandation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui a informé dimanche que pour les huit prochaines semaines, les organisateurs devraient annuler ou reporter les événements en personne composés de 50 personnes ou plus.

Cela exclurait apparemment les matchs de la NBA jusqu’à la mi-mai, car même les matchs joués sans fans dépasseraient facilement les 50 personnes lors de l’intégration des joueurs et des entraîneurs des deux équipes, des officiels, du personnel médical, des équipes de diffusion et d’autres personnels essentiels.

À ce stade, compte tenu d’une mise à pied d’au moins deux mois, les équipes auraient probablement besoin de beaucoup de temps pour s’entraîner ensemble avant de reprendre les matchs.

Selon Wojnarowski, la NBA examine actuellement les disponibilités de ses équipes dans l’arène jusqu’à la fin août, ce qui devrait également repousser le début de la prochaine saison 2020-21.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré la semaine dernière que l’arrêt durerait au moins 30 jours, mais l’augmentation continue des cas de COVID-19 semble allonger le calendrier de jour en jour.

Selon le New York Times, les données de dimanche soir montraient 3 453 cas de coronavirus aux États-Unis, dont 62 décès.

