De nouveaux rapports donnent l’espoir que la NBA n’annulera pas le reste de la saison 2019-2020

Nous avons été relégués à regarder les joueurs de la NBA jouer au NBA 2K20 et à regarder les rediffusions des jeux classiques…

Celles-ci sont devenues les seuls moyens d’obtenir un correctif de basket-ball alors que la suspension du jeu de la ligue devrait commencer sa quatrième semaine.

La bonne nouvelle, cependant, est que la possibilité pour la ligue de terminer sa saison 2019-2020 soit toujours d’actualité, avec une paire de rapports ESPN lundi confirmant ce message.

Pendant des semaines, de nombreux membres de la communauté sportive professionnelle ont cru et compris que la clé du retour au jeu était une expansion massive de la capacité et des capacités des tests de coronavirus aux États-Unis. Le manque de tests accessibles est un thème commun dans les médias grand public, les cas de COVID-19 ayant augmenté rapidement depuis la mi-mars.

Écrivant pour ESPN.com, Baxter Holmes met en lumière la situation du point de vue du personnel de la ligue.

Sur la base de plus d’une douzaine d’entretiens avec les directeurs généraux et les responsables de l’entraînement athlétique de la ligue ces derniers jours, il existe un sentiment collectif que, en général, la découverte de méthodes efficaces pour les tests de résultats rapides est l’obstacle critique qui doit être franchi pour les jeux de tout type qui aura lieu dans les semaines et les mois à venir.

L’extrait ci-dessus suit brièvement Holmes faisant référence à un rapport du Washington Post qui mentionne Abbot Laboratories, une organisation basée dans l’Illinois, comme ayant commencé à expédier les kits de test à résultat rapide la semaine dernière. Le dilemme pour la NBA est que si la disponibilité de ces tests pourrait aider la ligue à surmonter les obstacles logistiques empêchant un retour au jeu, les professionnels de la santé, les fonctionnaires et le grand public en ont simplement plus besoin.

Le rapport de Holmes fait un travail fantastique décrivant la situation.

Peu de temps après la publication du rapport, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a été interviewé par Ernie Johnson de TNT sur le fil Twitter de la NBA. Silver a clairement indiqué que la ligue ne serait pas en mesure de déterminer la viabilité du retour de cette saison jusqu’au 1er mai au plus tôt.

En d’autres termes, le commissaire doit attendre et voir ce qui se passe, comme tout le monde.

Tim Bontemps, également de ESPN, a fourni un rapport sur l’interview de Silver avec Johnson – un rapport dans lequel Silver déclare explicitement qu’il est trop tôt pour tirer une conclusion quant à savoir si la ligue sera en mesure de terminer la saison ou non. Les mots du commissaire ont contredit des rapports plus tôt cette semaine suggérant que la ligue était sur le point d’annuler.

“Essentiellement, ce que j’ai dit à mes parents au cours de la semaine dernière, c’est que nous devrions simplement accepter qu’au moins pour le mois d’avril, nous ne serons pas en mesure de prendre des décisions”, a déclaré Silver lors d’une interview avec Ernie Johnson de TNT. diffusé sur la page Twitter de la NBA. «Je ne pense pas que cela signifie nécessairement que, le 1er mai, nous le serons, mais au moins je le sais juste pour calmer un peu tout le monde.

Dans le contexte, il est juste de croire que les conversations de la ligue avec le syndicat la semaine dernière se sont déroulées de manière proactive afin que la ligue puisse être préparée en cas d’annulation.

De toute évidence, en ce moment, cette décision semble encore loin – de bonnes nouvelles pour tous ceux qui ont investi dans la National Basketball Association.

