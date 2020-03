De TikTok à l’entraînement: c’est ainsi que les stars passent du temps

Avec la suspension indéfinie de la NBA il y a une semaine, les joueurs de la ligue sont restés au milieu du vide. Alors que beaucoup se préparaient à jouer les séries éliminatoires et que d’autres planifiaient déjà leurs vacances parce que leurs équipes n’avaient pas beaucoup gagné, la vérité est que maintenant tout le monde doit respecter la fermeture et les soins recommandés par les médecins. Cependant, tout le monde ne le fait pas de la même manière. Il y a donc au moins quatre façons de choisir de mettre en quarantaine.

Jeux video: Beaucoup de joueurs de la NBA ont décidé de se tourner vers les jeux vidéo et même plusieurs d’entre eux ont décidé de diffuser leurs matchs en direct. De Luka Doncic demandant de l’aide pour configurer Twitch à travers des cas tels que ceux de Devin Booker (qui a même découvert la suspension en jouant), Trae Young, Josh Hart, Meyers Leonard ou Paul George, la vérité est que les jeux vidéo étaient un choix de beaucoup.

La formation: D’autres joueurs ont décidé de rester en forme et de télécharger des vidéos tout en continuant à s’entraîner. Serge Ibaka a été montré à cuisiner et à s’entraîner lors de sa propre émission en ligne, tandis que LeBron James était également dans les installations des Lakers pour rester en forme.

Shai Gilgeous-Alexander (@shaiglalex) ramenant le Dougie est le #MondayMood pour lequel nous sommes ici.

(-: TikTok / Shaiii2) pic.twitter.com/7bgdqvTEgt

– Sportsnet (@Sportsnet) 16 mars 2020

YouTube: D’autres joueurs, comme Spencer Dinwiddie, Stephen Curry, Donovan Mitchell et LeBron James lui-même, ont été montrés en train de regarder leurs propres vidéos YouTube d’anciens jeux. Le roi, par exemple, a téléchargé sur ses histoires Instagram en analysant et en revivant un de ses jeux lorsqu’il a joué à St. Vincent St. Mary.

TikTok: Le réseau social de la mode assiste au débarquement massif de plusieurs joueurs de la NBA. Sans aucun doute, les plus éminents ont été Shai Gilgeous-Alexander et la recrue des Sixers Mathysse Thybulle, qui avec leurs vidéos ont fait rire plus d’un et ont aidé à passer cette période difficile pour tout le monde.

