DeAndre Jordan et Garrett Temple réagissent à «The Last Dance» d’ESPN

Avec la NBA – et tous les autres sports en direct, d’ailleurs – en pause en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, le seul nouveau contenu de basket-ball que le monde doit attendre avec impatience est la série de 10 épisodes d’ESPN “The Last Dance”. Bien que tout le monde aimerait retrouver le sport en direct, les deux premiers épisodes de la série se sont concentrés sur l’histoire des Chicago Bulls de 1997-1998, divertissant les masses pendant deux heures dimanche.

Mais maintenant, tout le monde veut plus. Malheureusement, tout le monde va devoir attendre une semaine pour les troisième et quatrième épisodes de la série. Cependant, le centre des Brooklyn Nets DeAndre Jordan a une suggestion sur la façon de se rendre plus rapidement dimanche prochain:

Simulez la semaine jusqu’à dimanche prochain! #la dernière dance

Malheureusement, la vraie vie ne fonctionne pas de cette façon. Les fans devront donc se contenter de réfléchir aux deux premiers épisodes, comme l’a déjà fait Garrett Temple, l’aile des Nets:

Je voulais être comme Scottie sur le terrain. Défenseur, long, athlétique, désintéressé, QI élevé !!!

