DeAndre Jordan et Kyrie Irving ne figurent pas parmi les noms du rapport sur les blessures des Nets

Le rapport sur les blessures des Brooklyn Nets pour le match de mercredi contre les Pistons de Detroit rappelle ceux qu’ils avaient dans la partie 2019 de cette saison. Mais c’est principalement parce que Dzanan Musa et Theo Pinson sont inclus alors que les deux sont en affectation avec l’affilié de la Ligue G de Brooklyn, les Long Island Nets. De plus, les joueurs bidirectionnels de Brooklyn, Chris Chiozza et Jeremiah Martin, sont avec Long Island.

Le seul autre joueur avec Brooklyn inclus dans le rapport – à l’exception de Kevin Durant (réhabilitation d’Achille à droite) – est Timothe Luwawu-Cabarrot. Il est aux prises avec une maladie.

Ce qui signifie que DeAndre Jordan pourrait faire son retour. Il a été mis à l’écart des cinq derniers matchs en raison d’une luxation du majeur droit.

Kenny Atkinson a déclaré aux journalistes lors de l’entraînement de mardi qu’il s’attend à ce que la Jordanie joue, par Malika Andrews de ESPN.

Kyrie Irving pourrait également être de retour dans le mix. Atkinson n’a pas divulgué le statut d’Irving lors de l’entraînement de mardi, bien qu’il ait confirmé la participation du meneur.

Après la mort de Kobe Bryant, dont Irving était très proche, le meneur des Nets n’a pas pu jouer lors du match de dimanche contre les Knicks de New York.

