DeAndre Jordan excuse Irving et Durant d’Atkinson

La controverse continue de courir après la marche de Kenny Atkinson des Brooklyn Nets et les rumeurs qui circulent sur sa mauvaise relation avec les deux grandes stars de l’équipe: Kevin Durant et Kyrie Irving. “Tout ce que vous dites à propos de Kyrie et Kevin donnant des coups de pied à Kenny est faux. J’ai été très choqué par son départ, il a fait un excellent travail avec nous. Nous avons tous beaucoup d’estime pour son travail, j’ai parlé à tout le monde et personne n’a eu de problème avec lui”, souligné DeAndre Jordan, qui a repris possession du nouveau locataire sur le banc des Nets: Jacque Vaughan.

«Je pense que le DeAndre Jordan qui sortira du banc allait être un problème latent pendant longtemps.»

– Zach Lowe hier

Aujourd’hui, DeAndre Jordan prend le départ sur Jarrett Allen lors du premier match des Nets sans Kenny Atkinson – pic.twitter.com/JSDOjWTqyS

– NBA Central (@TheNBACentral) 8 mars 2020

