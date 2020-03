DeAndre Jordan joue dans le dernier match pour Texas A&M

Bien qu’il y ait encore de l’espoir pour la NBA de couronner un champion de 2020, il n’en va pas de même pour le basket-ball universitaire. Lorsque les organisations sportives professionnelles ont suspendu leurs saisons en réponse à la nouvelle épidémie de coronavirus, la NCAA a annulé tous les tournois d’hiver – y compris les tournois de basket-ball masculin et féminin.

Comme il n’y aura pas de casse-crochets ou d’histoires sur Cendrillon cette année, Fil de filets tentera d’aider les fans à obtenir leur correctif de March Madness en revenant sur les performances et les runs qui présentaient les joueurs actuels des Brooklyn Nets:

22 mars 2008

Il y avait une raison pour laquelle UCLA était la tête de série dans la région ouest du tournoi de basket-ball masculin NCAA 2008. Les Bruins étaient propulsés par quatre joueurs de la NBA – Kevin Love, Russell Westbrook, Darren Collison et Luc Richard Mbah a Moute.

Mais le Texas A&M n ° 9 leur a donné le meilleur combat de quiconque – à l’exception de la tête de série n ° 1 du Sud, Memphis, qui a battu l’UCLA dans leur match du Final Four.

Les Aggies détenaient une avance de 29-26 à la mi-temps, mais l’UCLA s’est regroupé, a devancé Texas A&M par cinq après la mi-temps pour gagner 51-49 (score plein).

DeAndre Jordan, l’un des deux joueurs de Texas A&M qui jouerait plus tard en NBA – l’autre étant Donald Sloan – a enregistré 15 minutes de retard. Le grand homme a marqué six points et saisi quatre rebonds.

La Jordanie continuerait à déclarer pour le repêchage de la NBA 2008 en avril, dans lequel les Los Angeles Clippers ont pris le centre des Brooklyn Nets avec le cinquième choix au deuxième tour.

