DeAndre Jordan n’aura pas besoin de chirurgie pour un doigt luxé

Les Brooklyn Nets ont vu un autre joueur se blesser et se diriger tôt dans les vestiaires lorsque DeAndre Jordan s’est disloqué le majeur droit lors de la défaite de mercredi à Philadelphie contre les Sixers. Le grand homme n’est pas revenu et devait être évalué jeudi.

Vendredi, l’équipe a informé les journalistes de Nets que la Jordanie n’aurait pas besoin d’être opérée. Il sera réévalué la semaine prochaine, par Alex Schiffer de The Athletic.

En attendant, la recrue des Nets Nic Claxton aura du temps de jeu. Brooklyn a rappelé la recrue jeudi de sa mission avec l’équipe de la Ligue G de l’organisation, les Long Island Nets.

Depuis Thanksgiving, Claxton n’est apparu que dans un seul match pour Brooklyn. Il a été mis à l’écart pendant une grande partie du mois de décembre en raison d’une blessure à la cuisse, mais Claxton ne reçoit pas non plus beaucoup de temps lorsque Jordan et Allen sont disponibles.

Lors du dernier match de Claxton avec Long Island (mercredi), il a marqué 11 points sur un tir de 5 pour 9 (0 pour 2 sur un territoire de 3 points).

