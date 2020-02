DeAndre Jordan ne pense pas que le petit ballon de Houston soit en direction de la NBA

La NBA a beaucoup changé depuis que DeAndre Jordan est entré dans la ligue en 2008. Bien que son équipe actuelle, les Brooklyn Nets, ait deux vrais gros – et Nic Claxton, qui aide également beaucoup plus bas – d’autres équipes commencent à valoriser ces joueurs de moins en moins à travers la ligue.

La course de Golden State au cours de la dernière décennie, l’augmentation globale des compétences en NBA, la montée du pick-and-roll et l’utilisation accrue de l’analytique au basket-ball sont ce qui a conduit à l’attaque contre les grands qui ne traînent que bas. infraction et ne peut pas garder le périmètre sur la défense.

Et Houston a pris les choses à un autre niveau.

Les Rockets ont échangé Clint Capela, un grand homme précieux dans toute la NBA, à la date limite et ont acquis Robert Covington des Timberwolves du Minnesota – dans un échange de 12 joueurs et quatre équipes.

Houston a encore des gros joueurs sur sa liste, mais son alignement ne comprend personne de plus de 6 pieds 7 pouces. C’est un spectacle étrange, même avec la façon dont la ligue a évolué avec le basket-ball sans position.

Mais DeAndre Jordan n’appellerait même pas ce que Houston fait une tendance, selon Peter Botte du New York Post. Parce qu’ils sont les seuls à le faire:

Une équipe le fait. C’est la direction de la NBA?

La Jordanie a poursuivi:

Je dis juste que si une équipe sur 30 devient petite, cela ne signifie pas que tout le monde le fait. Je m’en fiche donc et je ne suis pas d’accord avec cette affirmation.

Jordan et les Nets n’ont plus à se soucier de l’approche de Houston en saison régulière. Ils se sont déjà affrontés deux fois et ont partagé leur série de saison 1-1.

