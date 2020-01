DeAndre Jordan remporte le prix NBA Cares Community Assist Award pour décembre

Quand il s’agit d’aider les autres, il n’y a pas de temps comme la saison des fêtes. Autant que NBA Cares se fait un devoir de redonner aux communautés tout au long de l’année, Thanksgiving et les vacances de décembre encouragent les efforts de chacun.

Pendant les vacances de 2019, les Brooklyn Nets ont travaillé avec Nike pour aider à ramener le programme de musique d’un collège de Brooklyn. Kevin Durant a rendu visite à des enfants de la Coalition for the Homeless à New York. Joe Harris s’est associé à Pay Away the Layaway.

Mais un joueur des Nets a fait un effort supplémentaire en décembre: DeAndre Jordan.

Le grand homme des Nets a fait tourner les têtes avec les «6 jours de dons», à tel point qu’il a reçu le NBA Cares Community Assist Award de décembre.

“J’adore utiliser ma plateforme pour créer des souvenirs de vacances inoubliables pour les enfants”, a déclaré Jordan dans l’annonce des Nets. «J’ai hâte d’accueillir« 6 jours de dons »chaque année dans les communautés qui m’ont touché.»

