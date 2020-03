DeAndre Jordan, titre dans les Nets pour calmer les vestiaires

Le premier changement notable qui a pu être observé Brooklyn Nets après le licenciement de Kenny Atkinson a été la propriété de DeAndre Jordan sur Jarrett Allen dans le match dimanche dernier. Une substitution qui au premier abord semblait peu importante, mais qui cachait une seconde intention plutôt que claire.

Comme indiqué dans plusieurs rapports, Jacque Vaughn Il a choisi de commencer avec Jordan pour que les deux chefs costumés, Kevin Durant et Kyrie Irving, soutiennent son parcours en tant qu’entraîneur des Nets. Il convient de rappeler que Jordan est arrivé aux Nets à la demande expresse des stars et que son salaire a même été réduit de sorte que l’ancien centre de Clippers and Knicks a reçu plus d’argent et un contrat pluriannuel.

Il convient de rappeler que ZN Lowe d’ESPN, l’un des journalistes les plus sérieux de la ligue, a rapporté que le remplacement de Jordan était un problème dans la relation entre le vestiaire et l’entraîneur et que les stars cherchaient d’emblée à remplacer Atkinson en tant que entraîneur-chef

Le premier mouvement de Vaughn comme entraîneur-chef fait entrer DeAndre Jordan dans la formation de départ.

