Débat sur la recrue de l’année – The Athletic

À quel point devez-vous être une recrue pour jouer seulement un petit morceau de jeux et que les gens se demandent si vous devriez être la recrue de l’année plutôt que des candidats méritants et vedettes avec un curriculum vitae complet? Dans le cas de Zion Williamson, il est assez ridicule sur le terrain. Zion a réussi lors des 17 derniers matchs et il a ouvert les portes de ce débat sur la recrue de l’année. Pourtant. lorsque vous le décomposez pour toute la saison, il peut sembler un peu ridicule de considérer quelqu’un d’autre que Ja Morant.

La recrue des Memphis Grizzlies a été la meilleure de sa catégorie tout au long de la saison. Il mène son équipe à une place en séries éliminatoires (actuellement) et il n’était pas censé concourir pour l’un d’entre eux pendant au moins quelques années.

Cette semaine, nous nous concentrons un peu plus sur la recrue de l’année, qui est soudainement devenue plus en l’air qu’elle ne devrait même l’être.

Dans cet espace au cours des prochaines semaines, nous allons nous concentrer sur différents prix mais venez …

.