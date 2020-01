Débutants du match des étoiles de la NBA 2020 en tant que LeBron James et Giannis Antetokounmpo élus capitaines d’équipe

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James et l’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo ont officiellement reçu le plus de votes des fans lors de leurs conférences respectives et seront les capitaines de l’équipe des All-Star Game de la NBA 2020 pour la deuxième saison consécutive à Chicago, IL le 16 février.

Composition de la Conférence de l’Ouest:

PG: Luka Doncic

SG: James Harden

SF: Kawhi Leonard

PF: LeBron James (capitaine)

C: Anthony Davis

Composition de la Conférence de l’Est:

PG: Kemba Walker

SG: Trae Young

SF: Giannis Antetokounmpo (capitaine)

PF: Pascal Siakam

C: Joel Embiid

Les réserves NBA All-Star Game seront dévoilées le 31 janvier à 16 h 00 HNP et le brouillon sera ensuite diffusé le 6 février à 16 h 00 HNP sur TNT.