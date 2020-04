Décider de la meilleure saison de joueurs de l’histoire des Rockets

Elite Eight: ’15 Harden vs. ’81 Malone / ’82 Malone vs. ’19 Harden / ’18 Harden vs. ’17 Harden / ’92 Olajuwon vs. ’93 Olajuwon

La fourchette de 16 saisons est maintenant tombée à huit. Le vote du premier tour étant terminé, nous passons au «Elite Eight» dans notre série spéciale sur les plus grandes saisons de l’histoire des Houston Rockets.

Sans surprise, les trois gagnants de la franchise NBA Most Valuable Player (MVP) en carrière – Moses Malone, Hakeem Olajuwon et James Harden – composent les huit finalistes. Les deux premiers sont déjà au Temple de la renommée du basket-ball et leurs numéros ont été retirés dans les chevrons du Toyota Center, et ce sera éventuellement le cas avec Harden.

Mais de ces trois grands, qui a eu la saison la plus dominante de toutes? Et quand? C’est à vous, nos lecteurs de Rockets Wire, de décider.

Pour rappel, dans un effort pour être aussi neutre que possible, les têtes de série sont classées par Win Shares sur Basketball Reference. Ceux-ci sont basés sur des statistiques au cours de chaque saison régulière, plutôt que sur les séries éliminatoires. Cependant, si vous souhaitez ajouter la performance des séries éliminatoires de cette année à vos critères, c’est absolument votre prérogative en tant qu’électeur. Sur ce, passons au vote!

Graine n ° 1: 2014-15 James Harden: 27,4 points (44,0% FG, 37,5% 3 points), 7,0 passes décisives, 5,7 rebonds, 1,9 interception par match

La saison 2014-15 de Harden est peut-être mieux connue pour la façon dont il a pris le relais pour les problèmes autour de lui. La co-vedette Dwight Howard a raté 41 matchs en saison régulière, et les débutants Pat Beverley et Donatas Motiejunas ont chacun mis fin à leur saison tôt en raison d’une blessure. Des éliminateurs vétérans comme Pablo Prigioni et Jason Terry ont été investis dans des rôles clés.

Néanmoins, en grande partie grâce au leadership de Harden, les Rockets, souvent en désavantage numérique, ont tout de même obtenu une fiche de 56-26 en saison régulière et ont remporté le deuxième rang dans l’Ouest. Ils ont remporté le titre de première division de Houston en 21 ans, puis ont évolué en séries éliminatoires pour la première finale de la Conférence de l’Ouest de la franchise en 18 ans. Harden a affiché 4,2 parts de victoire défensive cette année-là, ce qui reste le meilleur de sa carrière, et son pourcentage de tir réel de 61,8% est la deuxième plus élevée des huit saisons de Harden à Houston.

Après la fin de la saison 2014-15, “The Beard” a été élu par les autres joueurs de la NBA en tant que MVP de la ligue.

Graine n ° 9: 1980-81 Moses Malone: ​​27,8 points (52,2% FG), 14,8 rebonds, 1,9 bloc par match

Bien que Malone ait dominé la ligue en rebondissant en 1980-81 et figurait à nouveau parmi ses meilleurs buteurs, l’équipe semblait stagner. À 40-42, c’était la première saison perdante de Houston en trois ans.

En séries éliminatoires, cependant, tout a changé. Menés par Malone et Calvin Murphy, les Rockets, classés sixièmes têtes de série, ont remporté l’Occident avec brio et se sont qualifiés pour la première fois dans l’histoire de l’équipe. Au cours de la saison suivante, Malone s’est appuyé sur son succès de 1980-1981 et a remporté son deuxième titre de MVP en carrière.

