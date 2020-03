Déclaration de Mark Cuban NSFW à la réponse du gouvernement aux coronavirus

Le propriétaire de Mavs, Mark Cuban, n’est pas trop ravi du Sénat américain pour le moment.

Le Cubain s’est rendu sur Twitter mardi pour déchirer le chef de la minorité sénatoriale Charles Schumer (D-N.Y.) Et le sénateur John Cornyn (R-Texas).

VOUS DEVEZ DEUX FAIRE VOTRE TRAVAIL! @SenSchumer, arrêtez d’embrasser le cul progressif. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes dans cette affaire🍑 @JohnCornyn, arrêtez d’embrasser un gros cul d’entreprise. Ils n’ont pas besoin de rachats ou de bonus exécutifs. Ils n’ont d’autre choix que de conclure tout accord possible. 🍑 https://t.co/CSpY6zIxla

– Mark Cuban (@mcuban) 24 mars 2020

L’économie s’effondre et les gens tombent malades et meurent parce que vous 2 bites dures pensez que vos programmes sont plus grands que la santé et l’avenir du peuple américain. Ils ne sont pas. Il n’y a pas d’accord parfait. LE TEMPS EST NOTRE ENNEMI. Faites-le aujourd’hui!

– Mark Cuban (@mcuban) 24 mars 2020

Les sénateurs américains ont débattu pendant des jours sur un plan de relance qui fournirait une aide aux familles américaines et un soutien à certaines industries touchées par la pandémie de coronavirus.

De toute évidence, le propriétaire du Mavs n’est pas content et souhaite que les deux sénateurs parviennent à un compromis sur un plan de relance en réponse à l’épidémie de coronavirus. Les deux parties se rapprochent d’un accord, mais Cubain est contrarié par le temps que cela prend.

Les Mavs ont été la première équipe à payer pour ses employés de l’aréna après la suspension de la saison NBA. Cuba est optimiste quant à la possibilité de rejouer à des jeux en été.

Cependant, avec la propagation de ce virus, il pourrait y avoir un scénario dans lequel la saison 2019-20 NBA devrait être annulée complètement car les Jeux olympiques de 2020 ont déjà été reportés.

