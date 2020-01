Décomposer les 19 affrontements en tête-à-tête de LeBron James et James Harden

LeBron James et les Lakers de Los Angeles se rendent à Houston pour un affrontement avec James Harden et les Rockets samedi. Ce sera la 20e fois que ces deux MVP se rencontrent au cours de la saison régulière depuis leur première rencontre en 2009. Les deux superstars sont également entrées en collision lors des finales de la NBA 2012 lorsque Harden a joué pour le Thunder d’Oklahoma City et LeBron était membre de la Chaleur de Miami.

Au cours de ces 19 affrontements en tête-à-tête en saison régulière, les moyennes statistiques de chaque joueur sont sensiblement similaires. LeBron est en moyenne de 27,4 points, 6,8 passes décisives et 6,8 rebonds tandis que Harden a en moyenne 24,2 points, 6,6 passes décisives et 6,1 rebonds selon Basketball-Reference. LeBron a remporté 10 de ces matchs et Harden en a remporté neuf. En cours de route, ces deux superstars se sont également combinées pour offrir des duels individuels classiques.

Il y a eu quatre fois où LeBron et Harden ont chacun marqué au moins 30 points tout en s’affrontant dans le même match. Ces quatre concours ont été décidés avec une moyenne de 4,2 points et comprennent les suivants.

6 février 2013: Harden a marqué 36 points tandis que James a marqué 32 points mais le Miami Heat a remporté une victoire de 114-108 contre les Houston Rockets.

1er mars 2015: LeBron a marqué 37, mais Harden a marqué 33 et a conduit Houston à une victoire de 105-103 contre les Cavaliers de Cleveland.

12 mars 2017: Harden a marqué 38 et a mené les Rockets à une victoire de 117-112 contre les Cavs malgré 30 de LeBron.

9 novembre 2017: LeBron a marqué 33 mais Harden a contré avec 35 tout en remportant la victoire 117-113.

Depuis que LeBron a rejoint les Lakers, Harden a une fiche de 2-1 contre King James tout en affichant des chiffres énormes. Au cours de ces trois matchs la saison dernière, la superstar des Rockets a récolté en moyenne 38,6 points, 7,3 passes décisives et 7,6 rebonds. LeBron a contré avec 27,3 points, 7,3 rebonds et cinq passes décisives.

Ce qui devra s’améliorer pour LeBron samedi, c’est que le total des assistances si ses Lakers veulent assurer la victoire sur la route et s’appuyer sur leur avance de 6,5 matchs sur les Rockets n ° 5. Si King James peut atteindre sa moyenne de 10,9 passes décisives par match, cela pourrait être terminé pour Houston, quel que soit le nombre de points que Harden accroche au tableau.

