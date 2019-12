Découvrez les nouvelles baskets Nike «SVSM» LeBron 17 PE pour la maison et l'extérieur

Le vert, le blanc et l'or de Saint-Vincent-St. Mary High School à Akron, Ohio est devenu l'un des coloris les plus emblématiques pour LeBron James et sa ligne de baskets Nike signature. Selon Complex Sneakers qui a partagé une image initialement publiée par @ivegottheshoez sur Instagram, Nike publie une version exclusive du SVSM pour le dernier modèle de signature de LeBron 17 – James qui est tombée juste avant la saison.

Une sneaker exclusive au joueur est une version spéciale d'une chaussure qui est donnée directement aux athlètes professionnels. Ces baskets SVSM rendent hommage à la ville natale de LeBron et à alma mater en incluant le logo de St. V sur la langue et les couleurs tout au long du design du 17.

Lors d'un récent voyage dans le nord-est de l'Ohio pour jouer les Cleveland Cavaliers, l'attaquant des Rockets de Houston, P.J.Tucker, a rendu hommage au lieu de naissance de LeBron James en faisant vibrer Zoom LeBron 3 SVSM Away de Nike. Il y a de fortes chances que nous puissions voir le roi des sneakers porter cette dernière chaussure SVSM LeBron sur un terrain de la NBA près de chez vous un peu plus tard.

