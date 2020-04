défenseur Ronnie Brewer au lieu de Rodney Carney

Nous continuons avec un retour en arrière sur les versions précédentes des Philadelphia 76ers, avec l’aide de Bleacher Report, et leur donnons différents joueurs au lieu de ceux qu’ils ont repêchés.

L’édition de mercredi nous ramène au repêchage de la NBA 2006 lorsque les Sixers ont tenu le 13e choix après une saison 2005-06 décevante. Le duo d’Allen Iverson et Chris Webber et ses mauvais genoux n’ont jamais vraiment fonctionné et Philadelphie s’est retrouvée à la loterie.

Avec ce choix, les Sixers ont sélectionné Thabo Sefolosha de Suisse et l’ont ensuite renvoyé aux Chicago Bulls pour le 16e choix qui a fini par être Rodney Carney de Memphis. Carney avait beaucoup de potentiel à sortir de Memphis, mais il n’a duré que deux ans à Philadelphie avant d’être envoyé aux Timberwolves du Minnesota dans un échange. Il a renoué avec les Sixers en tant que joueur autonome en 2010, mais il a ensuite rejoint les Golden State Warriors et il a joué pour la dernière fois pour les Grizzlies de Memphis en 2011.

Au lieu de Sefolosha, ou selon votre point de vue Carney, Bleacher Report donne le Sixers Ronnie Brewer qui a acquis une réputation de défenseur.

B / R:

En l’absence d’un tir extérieur, l’élégant swingman de 6’7 ″ et de 220 livres a mis en échec la défense perturbatrice et le dessus de la jante, terminant dans une carrière de huit ans dans la NBA. Six de ces campagnes comportaient des séries éliminatoires: trois avec l’Utah Jazz, deux avec les Chicago Bulls et la dernière avec l’Oklahoma City Thunder.

Brewer s’est taillé une carrière dans la NBA qui a duré huit ans dans la ligue et il a en moyenne 7,8 points et 1,2 interceptions. Sa défense aurait été bien accueillie dans l’équipe des Sixers 2006-07, mais cela n’aurait pas eu d’importance. Iverson a été échangé aux Denver Nuggets après seulement 15 matchs, puis Webber a été supprimé en janvier. Cette équipe était vraiment condamnée depuis le début.

