Delonte West ne mérite pas de souffrir comme ça

La première fois que j’ai rencontré Delonte West, c’était sa deuxième année à l’Université Saint-Joseph, lorsque lui et Jameer Nelson étaient en train de devenir la meilleure cour arrière du pays. C’était un super duo. Alors que Jameer était cool, Delonte a couru chaud. Nelson a dirigé le spectacle, mais West pourrait transformer un jeu en un sou avec sa défense de verrouillage et son tir.

Les Hawks 2004 étaient tout simplement l’équipe de basket-ball universitaire la plus amusante que j’aie jamais rencontrée. Ils ont battu tous ceux qu’ils jouaient, de la Palestra à Philly à Oracle à Oakland et ont fait manger Bill à Crow après avoir été à quelques centimètres d’un voyage dans le Final Four. West est devenu pro après cette manche du tournoi et a été un choix de première ronde avec les Celtics.

Plus tard, j’ai fait la connaissance de West en 2010 lors de sa deuxième tournée avec les Celtics. On savait alors que West avait été diagnostiqué comme bipolaire. (Un diagnostic qu’il a parfois contesté.) Il était l’un des rares athlètes à parler de sa santé mentale, et le mot autour de la ligue était qu’il était «difficile». La NBA à la fin des années 2000 n’était pas exactement un endroit éclairé et le mandat de West dans la ligue était problématique.

Il avait été largué par les Cavs et condamné à huit mois de surveillance électronique à domicile après avoir plaidé coupable à des accusations d’armes. Mais Danny Ainge et Doc Rivers avaient un faible pour West, tout comme nombre de ses coéquipiers et les personnes qui l’ont couvert. Je ne dirais pas que nous étions proches, mais nous avons parlé à quelques reprises de sa vie et il était difficile de ne pas aimer Delonte.

West a connu des moments difficiles après avoir quitté les Celtics. Il y a eu une courte période avec les Mavericks qui s’est mal terminée, et il a ensuite passé quelques années à jouer à l’étranger dans l’espoir de revenir dans la ligue. West a plus ou moins disparu de la mémoire publique après la fin de sa carrière, mais une vidéo dérangeante a été publiée sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine qui lui montrait des coups de pied et des coups de poing sur une autoroute du Maryland.

West aurait été dans une altercation antérieure dans un casino voisin avec l’autre homme et aucun des deux n’a porté plainte. Un deuxième vidéo montrant West menotté a été enregistré par un policier, qui a depuis été suspendu pour avoir diffusé la vidéo.

Beaucoup de gens aimeraient aider West et, heureusement, il a certains des meilleurs de son côté, comme Nelson et Phil Martelli, son ancien entraîneur à Saint Joseph. Comme l’a rapporté Shams Charaina de l’Athletic, la NBPA a également offert son soutien, tout comme le propriétaire de Dallas Mark Cuban et le président des Celtics Danny Ainge.

Il n’y a pas beaucoup plus d’environnements favorables dans le sport que la communauté de basket-ball de Philadelphie. West peut également se tourner vers les Celtics, qui ont une réputation bien méritée pour s’occuper de leurs anciens. De plus, la NBA et la NBPA ont conclu un accord pour offrir des avantages médicaux aux joueurs retraités, ce qui en fait la première ligue sportive professionnelle à le faire dans le cadre de leur convention collective. On ne peut qu’espérer que West se prévaut de ces ressources et peut trouver un peu de paix dans sa vie.

Il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale qui n’ont pas accès à ces ressources et qui ont également besoin d’aide. Selon le National Institute of Mental Health, jusqu’à 2,8% de la population des États-Unis souffre de trouble bipolaire et 83% de ces cas impliquaient une déficience grave.

Vous pouvez aider de plusieurs manières. Écoutez d’abord vos amis et votre famille aux prises avec des problèmes de santé mentale. Donnez-leur de l’amour et du soutien et encouragez-les à trouver une aide médicale professionnelle. Cela peut être intimidant, surtout s’ils n’ont pas d’assurance maladie adéquate. N’abandonnez pas.

Commencez avec des groupes comme la National Alliance on Mental Illness qui offrent des services et peuvent vous conseiller sur la recherche d’un professionnel de la santé. Des sites comme Psychology Today peuvent également vous aider à trouver un thérapeute dans votre région. Si quelqu’un est suicidaire ou en détresse émotionnelle, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK.

Enfin, jetez un œil à votre communauté. Il existe probablement des dizaines d’organisations et d’organismes sans but lucratif qui peuvent utiliser le soutien financier ou avec des bénévoles. Delonte West ne mérite pas de souffrir comme ça. Personne ne le fait. Vous pouvez aider à faire partie de la solution.