Demar DeRozan et possibilité d’être un agent libre en NBA

La signature a été controversée et perçue par beaucoup comme une solution insatisfaisante, un placebo insuffisant pour remplacer les progrès de Kawhi Leonard. Venant des Toronto Raptors, talent DeMar DeRozan a dû assister à l’éclosion de son ancienne équipe alors qu’il n’a pas trouvé la chimie nécessaire pour diriger le San Antonio Spurs. L’équipe texane est au no man’s land, dans le dilemme entre miser sur la continuité ou faire face à un processus de reconstruction. Le vétéran de Gregg Popovich il est probable que le célèbre entraîneur pourrait s’inscrire dans cette aventure, mais l’insuffisance de LaMarcus Aldrige et le DeRozan susmentionné, à la tête d’une franchise qui pourrait ne pas entrer dans les séries éliminatoires pour la première fois au cours des deux dernières décennies, rend cette option plus viable.

DeRozan prévoit de se retirer de son option de joueur et de devenir un agent libre sans restriction si lui et les Spurs ne parviennent pas à s’entendre sur une extension, par @ChrisBHaynes pic.twitter.com/MdwOHMhGli

– Rapport Bleacher NBA (@BR_NBA) 11 mars 2020

En réponse à cela, la rumeur qui a ébranlé le NBA Dans les dernières heures. Des sources proches de la ligue soulignent que DeRozan pourrait sérieusement envisager l’option garantie d’un an de plus avec les Spurs qui lui assurerait d’entrer 27,7 millions de dollars. À 30 ans, DeMar a vu comment la possibilité de construire un héritage de fidélité dans n’importe quelle franchise a été diluée et son statut de superstar est dilué comme du sucre dans le café. Il n’a pas été convoqué à l’AllStar et bien qu’il conserve un bon flux de score (22,1 points de moyenne), les statistiques montrent que les Spurs sont meilleurs quand il est sur le banc.

Avec un équilibre de 27 à 36, la possibilité de tirer le meilleur parti des Conférence Ouest il est éloigné et cela pourrait conduire à Demar DeRozan être un agent libre et pouvoir chercher un projet gagnant en renonçant au rôle de franchisé. Cela pourrait être une option satisfaisante pour les deux parties car leur marche laisserait de la place à des jeunes comme Bryan Forbes, Derrick White, Dejounte Murray ou Loonie Walker IV, qui ont réduit leur tirage avec la présence des anciens Raptors. Il est venu à la rumeur en les niant timidement, mais nous devons être très attentifs à ce qui pourrait arriver à l’avenir car cela ne semble pas être une option qui ne peut être exclue.

DeMar DeRozan, selon un reportage diffusé sur TNT, il se retirerait cet été si lui et les Spurs ne s’entendent pas sur une prolongation: “Ma maman l’a-t-elle dit? Alors ne l’écoutez pas.”

– Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) 11 mars 2020

.