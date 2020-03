DeMar DeRozan mécontent de San Antonio

Le quadruple All-Star DeMar DeRozan ne serait pas satisfait des San Antonio Spurs, selon le journaliste de CNBC Sports Jabari Young.

Dans un récent épisode de “The Blitz” de ESPN San Antonio, Young a déclaré que DeRozan pourrait peut-être quitter les Spurs cet été.

“Je n’ai rien à enduire de sucre. DeMar DeRozan n’est pas content à San Antonio », a déclaré Jabari Young. «L’offensive ne se déroule pas bien, comme on devrait le penser avec un gars comme lui dans l’alignement. Il y a des problemes. Ils ne gagnent pas. Ils n’ont pas l’air d’apprécier jouer les uns avec les autres. La liste ne correspond tout simplement pas “

Si DeRozan quitte les Spurs cet été, il renoncerait à 27,3 millions de dollars à son contrat et deviendrait un agent libre sans restriction.

DeRozan a joué un rôle phénoménal cette saison, avec une moyenne de 22,2 points, 5,6 rebonds et 5,6 passes décisives en 34,3 minutes par match. Le joueur de 30 ans tire également un record de carrière de 52,6% sur le terrain.

Malgré les chiffres étonnants, DeRozan a été un handicap défensif et a eu du mal à tirer et à marquer à partir de la gamme de 3 points dans son mandat avec les Spurs. DeRozan ne semble pas non plus s’inscrire dans les plans à long terme de l’équipe, car ils reconstruiront très probablement leur alignement après cette saison qui les a vu enregistrer seulement 27 victoires en 63 matchs – 12e place dans l’Ouest.

Néanmoins, la meilleure option que les Spurs peuvent faire est un signe et un échange afin qu’ils puissent obtenir de jeunes actifs en retour. San Antonio a un brillant avenir avec ses jeunes joueurs comme Dejounte Murray, Derrick White et Lonnie Walker. Leur donner plus de temps de jeu et se reconstruire autour d’eux semble être la meilleure option que l’organisation pourrait faire pendant l’intersaison.