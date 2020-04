DeMar DeRozan n’est pas satisfait des Spurs et serait un agent libre

DeMar DeRozan atterri sur Saint Antoine à l’été 2018 en échange de Kawhi Leonard dans un transfert avec lequel le Éperons Ils avaient l’intention de rester compétitifs, de continuer en séries éliminatoires, mais il semble que l’équipe s’est effondrée. Ainsi, la situation de DeRozan dans les Spurs est la suivante en ce moment: il dispose d’une option joueur de 27,7 millions de dollars l’été prochain qui semble prêt à décliner, puisqu’il a l’intention de signer une prolongation de son contrat. Ce renouvellement semble loin d’avoir lieu et c’est l’esprit du joueur selon Jabari Young, spécialiste ESPN de San Antonio:

“Ecoute, je ne veux rien sucrer. DeMar DeRozan n’est pas content à San Antonio, ok? L’attaque ne fonctionne pas car il pense que ça devrait être avec un gars comme lui dans le quintet et il y a clairement des problèmes. Alors maintenant, il a de décider s’il faut prendre cet argent et revenir à la même situation qui n’est pas satisfaisante. Je veux dire, cela n’a pas fonctionné. Ils ont conclu l’accord, mais c’est fini. Ce que je veux dire, c’est que l’expérience ne fonctionne pas. “

DeMar DeRozan devrait devenir un agent libre cet été s’il refuse son option de joueur pour rester à San Antonio.

Où pensez-vous que DeMar devrait jouer la saison prochaine? #DeMarDeRozan #Spurs #Heat #Hawks #Magic #Raptors #NBA pic.twitter.com/SjYzctRlNc

– TheSeezusShow (@TheSeezusShow) 1 avril 2020

Le problème de DeRozan en ce moment est qu’il a deux lacunes importantes dans son jeu qui vont rendre n’importe quelle équipe folle de lui sur le marché suivant: il n’est pas un spécialiste du tir triple avec de l’espace et il n’est pas un grand défenseur.

Nous verrons quelle équipe il finira par jouer, bien que tout indique qu’il ne jouera pas aux San Antonio Spurs la saison prochaine.

