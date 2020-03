DeMar DeRozan partage sa stratégie pour garder le coronavirus à distance

L’épidémie de coronavirus obligeant les gens à rester à la maison, la santé mentale est devenue une préoccupation mondiale croissante. Le gardien des San Antonio Spurs, DeMar DeRozan, a révélé que le fait de se défier quotidiennement l’aidait personnellement à soulager son anxiété.

Par Jeff McDonald du San Antonio Express-News, la star des Spurs a discuté du bien-être des joueurs pendant la suspension dans une interview Instagram avec Kensa Gunter, psychologue clinicienne agréée. Dans le chat mené sur le compte officiel de la NBA, le garde des Spurs a noté:

Essayer de sortir le plus possible, prendre l’air, courir avec les enfants. … J’essaie de ne pas regarder trop loin, donc ça ne me rend pas fou.

Au fil des ans, les joueurs de la NBA ont lentement abordé des sujets concernant la santé mentale et le bien-être. La National Basketball Players Association a depuis lancé un programme en 2018, en particulier après les efforts du vétéran des Spurs et de Kevin Love, qui ont révélé des problèmes de dépression.

Les athlètes professionnels se sont habitués à une vie de rencontres régulières avec leurs coéquipiers et le personnel. Un changement soudain de ce régime entraînera donc une détresse sans surprise pour de nombreux joueurs. Dans l’interview, Gunter a suggéré que pour atténuer l’anxiété, il est important de désactiver les informations de temps en temps et de reprendre ou de redécouvrir un passe-temps. Il a en outre souligné que cela était important quelle que soit la profession d’une personne.

Les joueurs de la NBA ont notamment été créatifs avec des vidéos de danse, des diffusions en direct et des interviews en direct, mais personne ne sait combien de temps un tel optimisme durera. En attendant, avant la fin de l’épidémie, il est toujours important de contrôler sa santé mentale. Une chose est sûre, cependant. Comme l’a dit DeRozan, “le basket me manque comme aucun autre.”