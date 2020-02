DeMarcus Cousins ​​a été informé par les Lakers qu’il serait levé

DeMarcus Cousins ​​était considéré comme une valeur signée en 2019 par une agence libre de la NBA pour les Lakers de Los Angeles malgré ses récents antécédents de blessure, car il était une force offensive compte tenu de sa capacité à marquer dans le poteau et à tirer le long du périmètre.

Cependant, Cousins ​​a subi une ACL déchirée qui a forcé les Lakers à signer Dwight Howard pour renforcer leur profondeur en première ligne.

Howard a été une révélation dans son deuxième passage à Los Angeles, fournissant un coup de pouce massif à sa défense et un rebond qui a atténué l’absence de Cousins.

Il y a eu récemment des murmures selon lesquels Cousins ​​pourrait éventuellement faire une apparition dans les séries éliminatoires de la NBA 2020, mais il a été informé qu’il serait annulé, selon Chris Haynes de Yahoo Sports:

Yahoo Sources: DeMarcus Cousins ​​a été informé hier par les Lakers qu’il serait levé. Il prévoit de continuer à réhabiliter la blessure du LCA dans l’intersaison.

– Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 22 février 2020

Malgré les nouvelles, il semble que les cousins ​​auront toujours l’occasion de traîner dans les locaux de l’équipe, selon Marc Stein du New York Times:

Les règles de la NBA permettent à un joueur abandonné en cas de blessure de continuer sa rééducation avec cette équipe. Il est peu probable que DeMarcus Cousins ​​soit officiellement libéré par les Lakers avant dimanche… et devrait pouvoir accéder aux installations de Laker à son retour d’une déchirure du LCA si nécessaire

– Marc Stein (@TheSteinLine) 22 février 2020

Cette décision est un peu surprenante car Cousins ​​n’avait reçu que des critiques élogieuses de la part du personnel d’entraîneurs et de la liste pour son comportement et son attitude hors du court pendant son processus de réadaptation. Cependant, c’est la décision la plus logique que le front office puisse prendre, car le précipiter trop rapidement pourrait compromettre sa carrière et sa santé à long terme et les Lakers pourraient utiliser sa place sur la liste pour faire venir un joueur qui peut aider en ce moment.

La nouvelle est venue peu de temps après que Markieff Morris ait l’intention de signer avec les Lakers une fois qu’il aurait annulé les dérogations après avoir accepté un rachat avec les Pistons de Detroit. Il fournit un tir solide au-delà de l’arc et un autre gros corps à accrocher avec les joueurs de la zone avant, ainsi qu’un autre joueur qui n’a pas peur de le mélanger à l’heure des séries éliminatoires.

Malgré sa renonciation, il y a encore de bonnes chances que Cousins ​​re-signe avec les Lakers lors de la prochaine intersaison compte tenu de ses relations avec Anthony Davis et Rajon Rondo. Si sa réadaptation se passe bien, il pourrait être un joueur de banc utile pour une équipe qui a clairement du mal à marquer lorsque LeBron James est hors du sol.

Bien qu’il soit malheureux que Los Angeles n’ait jamais vu Cousins ​​dans un maillot Laker pendant la saison NBA 2019-2020, Morris est un ajout bienvenu qui devrait pouvoir contribuer immédiatement pour l’un des prétendants au championnat de la NBA.