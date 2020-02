DeMarcus Cousins ​​«pas proche» d’un retour, selon Frank Vogel

DeMarcus Cousins ​​était censé s’associer à Anthony Davis pour donner aux Lakers de Los Angeles une zone de terrain monstrueuse avant la saison 2019-2020.

Au lieu de cela, ses blessures ont continué. Cousins ​​a subi une déchirure du LCA en août, ce qui a finalement abouti à la décision de L.A. de se réunir avec Dwight Howard.

Howard a certainement joué un rôle essentiel dans le succès des Lakers cette saison, mais Cousins ​​appartient à une autre classe de gros hommes lorsqu’il est en bonne santé.

Cependant, l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a déclaré jeudi que les Cousins ​​n’étaient «pas proches» d’un retour, et il a laissé entendre qu’un retour au moment des éliminatoires restait peu probable:

Frank Vogel a déclaré aujourd’hui que DeMarcus Cousins ​​n’était “pas près” de revenir et a reconnu qu’un retour en séries éliminatoires serait difficile: “C’est un grand défi. Ce n’est pas l’idéal. C’est pourquoi nous gardons les attentes modérées. Nous ne l’excluons pas.”

– Kyle Goon (@kylegoon) 20 février 2020

Cela ne devrait pas être une surprise, même si Vogel a récemment déclaré qu’un retour en séries éliminatoires était possible. Cousins ​​est à peine éloigné de six mois d’une blessure qui peut prendre jusqu’à 12 mois – sinon plus – pour guérir complètement. L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a utilisé cette chronologie pour suggérer que Klay Thompson ne reviendrait pas, une notion qui a depuis été réduite en raison de la mauvaise saison de Golden State.

Certes, les Lakers sont dans une position très différente. Ils sont assis au sommet de la Conférence de l’Ouest à l’issue de la pause des étoiles et sont l’un des principaux prétendants au titre NBA. Les cousins ​​pourraient solidifier la zone avant avec son retour et rendre les Lakers presque impossibles à garder.

Mais il ne semble pas sage d’accélérer le processus de récupération.

Cousins ​​a fait face à une myriade de blessures au cours des dernières années, y compris un Achille déchiré en janvier 2018. Cela pourrait le tuer de s’asseoir sur le banc nuit après nuit, mais c’est probablement le meilleur coup pour sa carrière.

Qui sait, peut-être que les perspectives changeront au cours des prochains mois.