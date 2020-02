DeMarcus Cousins ​​pense que le talentueux Kyle Kuzma doit apprendre le jeu

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations concernant l’avenir de Kyle Kuzma avant l’échéance commerciale de la NBA 2019-2020, les Lakers de Los Angeles ont choisi de garder ce groupe ensemble pour le reste de la saison 2019-2020 NBA.

Kuzma avait réussi le premier essai après avoir été le seul gardien du jeune noyau des Lakers lors de l’intersaison NBA 2019. Cependant, il est rapidement devenu évident que son avenir à Los Angeles était à peine gravé dans la pierre avec des rumeurs tourbillonnant à son sujet.

Kuzma essaie toujours de trouver son rythme au milieu d’une troisième saison de montagnes russes. Heureusement, il semble qu’il ait des cousins ​​DeMarcus pour l’aider à chaque étape du processus.

Cousins ​​a rendu hommage à Kuzma lors d’une apparition sur le podcast All The Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson:

“C’est mon petit frère … J’essaie de transmettre autant de connaissances que possible sur lui. Il est tellement talentueux. Le talent est à travers le toit et il doit juste apprendre le jeu. Et il est comme une éponge. C’est ce qui me tracasse, c’est un étudiant… il est prêt à écouter. Tu dois juste continuer à le nourrir. “

Kuzma s’est avéré être tout un vol en tant qu’ancien choix n ° 27 lors du repêchage de la NBA 2017. Son succès précoce et ses éclairs de potentiel avaient incité Los Angeles à le garder après avoir éliminé le mouvement des jeunes cet intersaison.

Les compétences de Kuzma lui ont apparemment fait un meilleur ajustement pour le nouveau régime aux côtés de LeBron James et Anthony Davis à Los Angeles. Malheureusement, il n’a pas encore montré qu’il peut jouer à un niveau élevé tous les soirs, car ses performances continuent de fluctuer.

Quoi qu’il en soit, le fait que Cousins ​​parle si bien de Kuzma montre qu’il fait tout ce qu’il peut pour s’assurer qu’il fait les progrès nécessaires dans son développement.

Malgré ses difficultés, le travail que Kuzma a accompli tout en étant encadré par un joueur de calibre des Cousins ​​est appelé à se concrétiser à terme. Il incombera aux Lakers de s’assurer qu’il porte toujours du violet et de l’or lorsque cela se produit.