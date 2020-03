DeMarcus Cousins ​​rejoint le tournoi NBA 2K réservé aux joueurs

Les quatre cousins ​​de la NBA All-Star DeMarcus Cousins ​​seraient l’un des 16 joueurs à participer au prochain tournoi NBA 2K de 10 jours réservé aux joueurs qui devrait commencer le 3 avril.

Chris Haynes de Yahoo Sports a précisé que les 30 équipes ne seront pas toutes représentées comme indiqué initialement.

Sources: Clarté, ce sera un tournoi NBA 2K de 16 joueurs d’une durée de 10 jours. Cousins ​​DeMarcus All-Star 4 fois parmi les participants. https://t.co/0V1LfU9pnI

– Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 31 mars 2020

On ne sait pas encore si DeMarcus Cousins ​​représentera les Lakers de Los Angeles, la dernière équipe NBA sur laquelle il était avant d’être supprimé en février dernier pour faire de la place à Markief Morris.

Le centre de 6 pieds 10 ans a signé un accord d’un an avec le Purple and Gold au cours de l’été et devrait être un grand coup de pouce pour le duo de superstars de l’équipe, LeBron James et Anthony Davis. Mais la tragédie a frappé, car Cousins ​​a déchiré son LCA sur son genou gauche en août et n’a pas pu jouer une seule seconde pour les Lakers.

Des rapports antérieurs indiquaient que Cousins ​​et les cuivres des Lakers avaient conclu un accord mutuel pour lui donner un nouvel essai la saison prochaine. Pendant ce temps, l’initié NBA d’ESPN, Brian Windhorst, a récemment déclaré qu’il était peu probable que Cousins ​​revienne dans la prochaine campagne de l’équipe.

La ligue 2K proposée par la NBA, quant à elle, ne manquera pas de participants volontaires étant donné que la majorité des jeunes joueurs d’aujourd’hui sont des joueurs passionnés dans leur temps libre.

La pause dans l’action de la NBA a enflammé ces habitudes de jeu, alors que de jeunes étalons comme Devin Booker, Josh Hart et De’Aaron Fox, entre autres, ont diffusé des jeux en direct sur Twitch pour passer le temps.

Sans match en direct dans un avenir prévisible, la Ligue 2K réservée aux joueurs sera en effet une montre incontournable pour les fans de basket-ball.

Étant donné que la NBA 2K League a également suspendu sa saison, ce pourrait être le seul jeu disponible en ville.