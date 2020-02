DeMarcus Cousins, L.A. ont un intérêt mutuel à une réunion

Malgré la récente décision qui aurait amené DeMarcus Cousins ​​à frapper à nouveau le bassin d’agents libres, les Lakers de Los Angeles ont un intérêt mutuel à se réunir avec le grand homme cet été, selon Joe Vardon de The Athletic.

Bien qu’il y ait eu une confusion initiale en raison d’un contre-rapport disant que Cousins ​​restait toujours avec l’équipe après la nouvelle de sa renonciation – le grand homme ne sera plus autorisé à voler avec eux ou à s’asseoir sur le banc une fois qu’il deviendra un agent libre.

“DeMarcus a été ici pour se réadapter et a été un excellent membre de cette équipe dans les coulisses que personne ne peut voir parce que la seule chose qu’il peut faire est d’être un bon coéquipier et de voyager, de se présenter à chaque match et d’avoir une bonne attitude,” a déclaré son coéquipier Alex Caruso. Et il a fait cela et a été l’un des meilleurs coéquipiers en ce qui concerne le maintien de l’énergie de tout le monde haute et pas trop basse.

Les cousins ​​peuvent toujours continuer sa rééducation à partir d’un ACL déchiré avec les Lakers dans leur centre d’entraînement, mais c’est aussi loin qu’il puisse faire pour le reste de la saison tant qu’aucune autre équipe ne le signe.

Le grand homme a subi une série de blessures sauvages – d’abord un Achille déchiré au début de 2018, puis un quad déchiré en 2019, descendant lors de sa première série éliminatoire et revenant finalement dans le temps pour avoir un avant-goût de la finale de la NBA.

Il a ensuite déchiré son LCA lors d’un match de ramassage hors saison, ce qui a causé son absence du bois dur cette saison.