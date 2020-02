DeMarcus Cousins: séries éliminatoires avec les Lakers

Los Angeles Lakers Ils se sont avérés être une machine parfaitement huilée en saison régulière, malgré tous les doutes qui étaient au début de l’année lorsque Anthony Davis Il est arrivé dans l’équipe et plusieurs autres joueurs ont rejoint le projet. L’un de ceux qui sont également arrivés était DeMarcus Cousins qui, après son échec passé par les Golden State Warriors, est parti avec LeBron James pour que le salaire minimum recherche l’anneau dont il a tant besoin.

Malgré cela, la fortune n’était pas de son côté et en été, il a de nouveau éclaté pour une longue saison, un joueur qui semblait le regarder borgne. Après un long processus de réhabilitation qui est toujours en cours, le pivot pourrait revenir juste au début des séries éliminatoires, comme Frank Vogel s’y attend. “Il est sur le point de récupérer d’ici cette date”, a expliqué l’entraîneur de l’équipe d’or et de pourpre. “Il faudra voir à quelle vitesse il évolue dans le temps, son état, sa synchronisation et tout ça, mais il est possible qu’il revienne bientôt, oui”, a-t-il ajouté.

Tout au long de cette campagne, les Lakers ont montré qu’avoir Anthony Davis, JaVale McGee et Dwight Howard suffisait à les intimider dans la peinture, bien que l’ajout d’un gars comme Cousins ​​dans la rotation pourrait faire un grand saut de qualité au équipe. Bien sûr, nous devrons attendre pour savoir s’il est en mesure de partager des minutes de qualité avec LeBron et compagnie, mais sa polyvalence, son bon poignet et sa mentalité pourraient être d’une grande aide pour un bloc qui semble invincible.

Par conséquent, Vogel espère que le pivot reviendra à temps pour les séries éliminatoires et qu’il sera utile de continuer à dominer sur son chemin vers le ring, ce qu’il a déjà démontré dans Warriors quand il était en bonne santé. Sans aucun doute, c’est une excellente nouvelle pour la franchise et pour le joueur lui-même, qui a dû passer beaucoup de temps à l’infirmerie ces derniers mois.

