DeMarre Carroll racheté par Spurs; Des roquettes devraient le signer

Les Houston Rockets ont la chance d’ajouter encore un autre grand joueur d’aile qui peut également remplacer en position centrale.

L’attaquant DeMarre Carroll et les San Antonio Spurs ont convenu d’un rachat, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Woj a ajouté que Houston sera le «favori» pour le signer après avoir effacé les dérogations.

Maintenant âgé de 33 ans, Carroll n’est apparu qu’en 15 matchs avec les Spurs cette saison, avec une moyenne de neuf minutes par match. C’est le plus petit nombre de minutes en plusieurs années pour le vétéran de 11 ans de la NBA; Carroll avait dépassé 25 minutes par match au cours de chacune des six saisons précédentes.

Au cours de ces six années précédentes, Carroll a en moyenne 11,4 points, 5,2 rebonds et 1,1 interceptions en 29,1 minutes par match, tout en tirant à 36,4% derrière la ligne des 3 points. L’alun de l’Université du Missouri a tiré au-dessus de 38% sur les pointeurs de coin 3 dans quatre de ces six saisons, éclipsant 40% deux fois.

Les conditions financières du nouvel accord de Carroll avec les Rockets n’avaient pas encore été communiquées, lundi matin en début de soirée.

À certains égards, Carroll est un joueur similaire à P.J. Tucker. Les deux ont joué un rôle comparable lorsqu’ils étaient ensemble sur les Raptors de Toronto après la date limite de 2017.

Désormais coté à 6 pieds 6 pouces, Carroll devrait être capable de jouer le rôle du grand homme dans les types de plus petits alignements récemment utilisés par les Rockets. Il a également la polyvalence de s’aligner potentiellement avec d’autres grandes ailes – telles que Tucker et le nouveau venu Robert Covington.

Alors que les Rockets continuent d’expérimenter des alignements ultra-petits, Carroll serait un ajout idéal en tant qu’aile plus grande qui peut défendre et fabriquer des pointeurs à trois points. (L’attaquant vétéran Jeff Green, qui a accepté de signer avec Houston plus tard lundi, pourrait également renforcer la profondeur de la zone avant.)

